Ir al contenido
_
_
_
_
Economía
Pesca

El Consejo de la UE negocia contra reloj las cuotas de pesca para 2026

Los días autorizados por barco en el Mediterráneo se presentan como el gran escollo para el acuerdo europeo en el que también se debaten las capturas para el Atlántico

Manuel V. Gómez
Manuel V. Gómez
Bruselas -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El tiempo de pesca autorizado en el Mediterráneo para 2026 vuelve a presentarse como el gran escollo para cerrar el acuerdo anual por el que los Estados miembros se reparten las cuotas pesqueras en la UE. La Comisión Europea ha planteado este año un recorte muy considerable respecto al de hace 12 meses. Entonces la propuesta era de 27 días al año por cada barco, que podían elevarse hasta un centenar largo de días si se aplicaban medidas que mantuvieran la viabilidad futura de los caladeros. Este año esa propuesta inicial ha bajado a 9,7 días y las compensaciones planteadas son más complicadas. “Es de otro planeta”, lamentó el ministro de Pesca español, Luis Planas, este jueves a su llegada al Consejo de la UE para empezar la tradicional negociación que suele prolongarse durante dos días y acabar a altas horas de la noche.

Fuentes de la negociación confían en que esa liturgia se acorte este año. Pero a tenor de lo que va trascendiendo, no lo parece. Los cambios en la propuesta inicial que ha introducido la Comisión para buscar el acuerdo siguen sin convencer a los tres países implicados en el acuerdo del Mediterráneo occidental: España, Francia e Italia. Este trío busca una posición común para fortalecer su posición y convencer al Ejecutivo de la UE de que acepte más cambios.

España reprocha a la Comisión que en sus planteamientos no tenga en cuenta los sacrificios anteriores y las medidas ya adoptadas y alega que eso ha contribuido a que los caladeros estén en mejor situación que en el pasado, según decía Planas el jueves. Un ejemplo que ponen en el Gobierno es que este año los pescadores mediterráneos españoles han cambiado las redes en 600 barcos en apenas tres meses para hacer la pesca más sostenible y eso no ha sido tenido en cuenta por la Comisión Europea ni puede apreciarse en la situación de los caladeros.

Aunque la situación en el Mediterráneo occidental es la más complicada, no es la única en la que todavía no hay un acuerdo. En el Atlántico, también hay incógnitas que impiden dar por cerrado este frente. No obstante, las posturas están mucho más próximas. El propio Planas ha hablado de una “perspectiva general positiva”, aunque su intención era reclamar un incremento de cuotas.

Según la propuesta que puso sobre la mesa la Comisión, para el Atlántico, donde se negocia por volumen de capturas y no por días de faena, el planteamiento era una rebaja para el lenguado y el abadejo, y el mantenimiento del volumen en la merluza. En el caso del atún rojo, se habla de un incremento del 17%.

Más complicada es la situación de la caballa. En este caso, la negociación no solo implica a los países de la UE, sino también a los llamados “países costeros”, que son Noruega, Islandia e Islas Feroe (territorio autónomo de Dinamarca). Con estos territorios hay que alcanzar un acuerdo adicional (no forman parte del bloque comunitario). La propuesta de la Comisión es de un recorte importante de capturas para que se recupere la especie, en torno al 70%. Pero como explican fuentes de la negociación, de nada sirve que se pactara ese recorte entre los Estados miembros si luego otros socios ajenos a la UE no aplican esta medida.

Ante la posibilidad de que esta última parte del pacto no se cerrara en esta reunión, Bruselas tiene previsto imponer una cuota provisional para el sector de la UE hasta que se alcance un pacto con los demás países.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Manuel V. Gómez
Manuel V. Gómez - twitter
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El Govern alerta de la falta de pescado en Navidad si la UE “no da más días de pesca” al sector

Gisela Rodríguez / Sergi Llanas | Barcelona

La UE y el Reino Unido pactan un “reinicio” en sus relaciones con un acuerdo en defensa, pesca y juventud

Rafa de Miguel / Silvia Ayuso | Londres / Bruselas

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
  2. La carta de Ábalos a Guaidó: “Hemos enviado a Víctor de Aldama para que sirva de enlace en nuestras relaciones”
  3. Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
  4. Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’
  5. Dimite un miembro de la ejecutiva federal del PSOE tras un nuevo caso de supuesto acoso
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Libro en papel para crear tu propio cómic. Incluye 100 páginas para rellenar viñetas. COMPRA POR 7,99€
Libro en papel para crear tu propio cómic. Incluye 100 páginas para rellenar viñetas. COMPRA POR 7,99€
escaparate
Bolígrafo de impresión en tres dimensiones. Incluye tres colores y cargador. COMPRA POR 39,99€ (20% DE DESCUENTO)
Bolígrafo de impresión en tres dimensiones. Incluye tres colores y cargador. COMPRA POR 39,99€ (20% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_