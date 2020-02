¿Quién es quién en el nuevo Pacto de Toledo?

El Pacto de Toledo ha tenido este martes su primera reunión tras constituirse la semana pasada. Si el jueves anterior los miembros de esta comisión parlamentaria que aborda el tema de las pensiones eligió como presidenta a Magdalena Valerio, exministra de Trabajo, este martes ya han marcado su agenda y el punto por dónde van a comenzar su trabajo esta legislatura: el próximo 5 de marzo acudirá a ella el nuevo ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

En esta primera reunión de Trabajo, que ha sido "cordial y protocolaria", según varios de los portavoces presentes en el encuentro de este martes, también han acordado comenzar la tarea en el punto en que se dejó el trabajo. Es decir, utilizar el borrador que los anteriores miembros del Pacto de Toledo dejaron casi ultimado antes de que se convocaran las elecciones generales del pasado 28 de abril. Este texto debería ser la base sobre la que comience a negociarse la próxima reforma de pensiones en el diálogo social para reducir el déficit de la Seguridad Social, que en 2019 volvió a superar los 18.000 millones de euros.

No obstante, después de casi un año -la reunión en la que no fue posible cerrarse un acuerdo fue en febrero de 2019- y dos elecciones generales, el Pacto de Toledo ha cambiado mucho. En unos casos porque han cambiado los cargos que ocupan y en otros porque hay diputados que ya no forman parte del parlamento. Este último sería el caso de Carles Campuzano, que fue diputado durante siete legislaturas y en todas fue miembro de la comisión del Pacto de Toledo.

Estos son los nuevos miembros de la mesa que coordina la comisión y los portavoces de los grupos que la componen.

Magdalena Valerio. La exministra de Trabajo fue elegida presidenta en la sesión constitutiva de la comisión, cumpliéndose así el pacto que el PSOE, el PP y Unidas Podemos habían alcanzado para la constitución de las comisiones del Congreso. Entonces pidió que los trabajos del Pacto de Toledo no empezarán de cero esta comisión sino que se aprovechara todo lo hecho hasta febrero del año pasado. A tenor de lo dicho por todos los portavoces consultados, lo ha conseguido. Cronológicamente Valerio sucede a su correligionaria Josefa Andrés, que fue presidenta de la comisión en la legislatura fallida. No obstante, como en esos meses el Congreso casi no echó andar, se puede decir que a quien sucede realmente Valerio es a la histórica diputada del PP Celia Villalobos, quien tras la última reunión del Pacto de Toledo en la que no fue posible el acuerdo declaró retirarse "jodida" porque no había podido cerrar su carrera política con un texto consensuado sobre la próxima reforma de pensiones.

Martina Velarde. Esta diputada de Unidas Podemos será la vicepresidenta primera de la comisión. Licenciada en derecho, esta diputada por la provincia de Córdoba es parlamentaria por segunda vez ya que fue elegida en las elecciones del 28 de abril, las de la legislatura fallida, y las del 10 de noviembre.

Miguel Ángel Jerez. Este diputado del Partido Popular por Baleares que se estrena como parlamentario esta legislatura será vicepresidente segundo.

Luis Santamaría. Será el primer secretario de la comisión. Diputado por la provincia de Valencia, este licenciado en Ciencias Políticas y Sociología es también esta legislatura portavoz del PP de la comisión de Justicia.

Iñigo Barandiaran. El diputado vasco del PNV tendrá una doble función esta legislatura en la comisión del Pacto de Toledo: secretario segundo de la mesa y portavoz de su grupo, función en la que repite. Por motivos personales no ha podido acudir a las dos primeras jornadas, la constitutiva y la de este martes. Barandiaran se ha caracterizado en la comisión por la búsqueda del acuerdo y el consenso.

Mercè Perea. La portavoz del PSOE repite en el puesto. Durante la legislatura de 2016 a 2019, se caracterizó por la beligerancia con la reforma de pensiones del PP de 2013. A la salida de la reunión de este martes se mostraba optimista y veía opciones de llegar a un acuerdo con rapidez.

Tomás Cabezón. Será el portavoz del PP por primera vez en esta comisión. Tendrá que sustituir a Gerardo Camps, el exdiputado por Alicante y antiguo secretario de Estado de la Seguridad Social fue portavoz en la última parte de la legislatura que fue de 2016 a 2019. Este martes las declaraciones sobre pensiones le han correspondido a la responsable sectorial del partido, Elvira Rodríguez, que ha dicho que su partido buscará "trabajar sin trampas".

Pablo Sáez. Este diputado por Valladolid será el portavoz de Vox en el Congreso. El partido de ultraderecha es el único que no defiende un sistema público de reparto como elemento central del sistema de pensiones. La formación de Santiago Abascal, en sus 100 medidas para España, abogaba por un sistema mixto en el que la parte pública y de reparto solo garantizara unos ingresos mínimos y defendía otra de ahorro individual.

Meri Pita. La nueva portavoz de Unidas Podemos en la comisión del Pacto de Toledo tendrá la función de sustituir a la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y Aïna Vidal, que asumieron la tarea entre 2016 y 2019. Pita tendrá la difícil tarea de explicar la posición de su partido que en la anterior legislatura rechazó asumir el borrador que ahora se toma como punto de partida para los trabajos de esta legislatura.

Jordi Salvador. Este diputado de ERC por Tarragona, que fue secretario general de UGT en la misma provincia, repite como portavoz. Como Unidas Podemos, fue una de las voces críticas en la última legislatura y, en conversación con este periódico, ya anticipa que su posición será parecida ahora. Califica la reunión de este martes como "protocolaria" y ve diferentes posiciones entre los grupos parlamentarios, sobre todo en las prisas: a unos, los socialistas, los ve con más prisas que otros. ¿Y él tiene prisa? "Depende", admitiendo que la situación en Cataluña y las negociaciones políticas sobre el conflicto catalán pueden influir.

María Muñoz. Esta diputada de Ciudadanos por Valencia sustituye a Sergio del Campo, que en la anterior legislatura desempeñó este puesto. A su llegada a la reunión ha declarado que su grupo estaba "muy predispuesto a llevar la comisión a buen puerto" y que su grupo no había cambiado de posición respecto a la anterior legislatura. Entonces la formación naranja firmó la recomendación que garantizaba la revalorización anual de las pensiones para que no perdieran poder adquisitivo.

Iñaki Ruiz de Pinedo. Este diputado de Bildu se estrena esta legislatura en el puesto de portavoz, también es cierto que esta formación no ha tenido grupo parlamentario propio en muchas legislaturas. Este sociólogo, que ha sido diputado autonómico en el País Vasco, califica la reunión de este martes como "protocolaria", calificación muy repetida entre los portavoces.

Genis Boadella. Este diputado por Barcelona de Junts per Catalunya será el portavoz del grupo Plural, en el que además del partido catalán hay otras formaciones como Más País, Compromís, Teruel Existe, BNG y el Partido Regionalista de Cantabria. La tarea de este abogado laboralista no será fácil, puesto que tendrá que sustituir al histórico Carles Campuzano, un diputado que ha contado con el respeto de prácticamente todos los componentes del Pacto de Toledo y que ha demostrado durante varias legislaturas su capacidad para negociar y llegar a acuerdos a izquierda y derecha.

Ana Oramas. La veterana diputada canaria será la portavoz del grupo mixto en la comisión de las pensiones. Será la primera vez que desempeñe esta tarea pese a su dilatada trayectoria en la cámara baja.