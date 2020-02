El BBVA solo investigó por encima el ‘caso Villarejo’ bajo la presidencia de González

Incumplimientos de normas sí, pero no delitos

En el escrito que el BBVA ha enviado a la Audiencia Nacional, la entidad admite: “La investigación interna ha puesto de manifiesto incumplimientos que hemos comunicado a este Juzgado. Con la información de la que ahora disponemos no consideramos que esas irregularidades sean constitutivas de delito, pero eso no significa que no haya habido incumplimientos de las normas y protocolos internos de la entidad que han hecho necesario tomar medidas disciplinarias”. Hasta ahora, la única persona despedida de forma fulminante ha sido Antonio Béjar, exjefe de Riesgos de BBVA España. Sin embargo, en el juicio laboral, el banco admitió pagarle 1,7 millones.