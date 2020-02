La cancelación del Mobile World Congress (MWC) ha sido un desastre económico de dimensión sideral para Barcelona. De nada han servido los alegatos y prédicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las diferentes administraciones españolas sobre la ausencia de razones sanitarias para evitar la cancelación. Ahora se abre una batalla legal que puede derivar en petición de cuantiosas indemnizaciones mientras la asociación que organiza el congreso, la GSMA, ha aducido “razones de fuerza mayor” para eludir responsabilidades al tiempo que pide a las empresas que asuman el coste.

Esa es la fotografía que ha quedado del mayor congresoi mundial del móvil que desde 2006 se celebra en Barcelona. Y ha tenido que suceder este infortunio para que, en un territorio en el que los últimos años se ha convertido en una entelequia ponerse de acuerdo, se haya producido un hecho extraordinario: las tres administraciones con competencias han formado piña. Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno central han cerrado filas para defender la feria: desde la alcaldesa Ada Colau hasta las vicepresidentas Carmen Calvo y Nadia Calviño pasando por el presidente catalán, Quim Torra.

Bajo el principio de que hay que reaccionar rápido y no dejar que se produzcan contagios (que salpiquen por ejemplo a otros eventos internacionales como la feria de Arte Contemporánero, ARCO, que se celebra en Madrid), a ese frente común también se han sumado los empresarios. En ese sentido, el presidente de la patronal catalana Foment del Treball y vicepresidente de la CEOE, Josep Sánchez Llibre, no ha tardado ni un segundo en salir a la palestra. En comandita con el con el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, Sánchez Llibre intenta llegar a pactos que alivien a los colectivos afectados, principalmente, la hostelería, el transporte, el comercio y los servicios tecnológicos.

Lo más importante, sin necesidad de irse por la tangente, radica en abrir puertas para alcanzar acuerdos que solventen o mitiguen el impacto. Se trata de buscar planes alternativos para el corto plazo y, para el largo plazo, de arrancar compromisos con los organizadores que compensen las pérdidas, apelando además la predisposición que parece existir. Lo prioritario, dentro de otras posibilidades, es aprovechar el momento para negociar el contrato por un plazo de cinco años más. El actual acaba en 2023 y ya se ha puesto sobre la mesa la ampliación hasta 2028, lo que en principio sería un alivio para Barcelona, Cataluña y España. Y, por supuesto, para los empresarios.

Esa es la bandera que enarbolan los representantes españoles, que apelan al “no hay mal que por bien no venga”. No hay que olvidar, en este punto, que la bizarra presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se destapó no hace muchas fechas en un desayuno informativo anunciando su “firme” intención de reclamar para Madrid la organización del MWC buscando en río revuelto ante las dudas que generaba en los organizadores el procés independentista para proseguir en la ciudad condal. Algo que no gustó incluso a muchos de sus propias filas, pero lo dijo y se quedó tan contenta. Ahora ha tenido la oportunidad de enmendarse la plana a sí misma, pero no lo ha hecho ni parece que lo vaya a hacer.

Se da por seguro, a estas alturas y en caliente, que no habrá problemas para celebrar el congreso el próximo año y en los sucesivos hata 2023 en cumplimiento del contrato. Incluso, fuentes gubernamentales y de la FIRA, la institución ferial barcelonesa, ya han adelantado que se han puesto manos a la obra para organizarlo. Lo de la ampliación por otro periodo ya se verá.

El Mobile es un evento, que aparte de ser la feria más importante del sector también lo es de la FIRA, la institución ferial barcelonesa. Según las cifras estimadas, se acerca a 500 millones de euros la cantidad que deja en Barcelona. El año pasado asistieron 2.400 empresas, se desplazaron 108.000 asistentes y generó 13.000 puestos de trabajo temporales. Y eso sin contar la economía sumergida, que también se lleva una importante tajada en este evento. Además de la MWC, alrededor de ella se celebran otra serie de ferias menores que también tienen repercusión económica y que, debido a la caída de asistentes , también sufren una merma considerable, según apuntan fuentes feriales.