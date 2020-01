Triodos Bank: “Ningún fondo español cumple nuestros criterios sostenibles”

Triodos Bank es una pieza rara en el sector financiero. Asegura que se dedica a la banca ética y sostenible, cuyo objetivo es emplear el dinero para lograr un cambio social, ambiental y cultural positivo. Fundada en los Países Bajos en 1980, la entidad está controlada por una fundación y no cotiza en Bolsa. Además de en España, país para el que Mikel García-Prieto (Vitoria, 1973) es primer ejecutivo, está presente en Bélgica, Reino Unido y Alemania.

Triodos sostiene que no quiere obtener beneficios “a expensas de los problemas ambientales más acuciantes del planeta” por lo que solo financia organizaciones sostenibles, aunque eso limite sus posibilidades.

Pregunta. ¿Cuáles son los criterios que exigen a las gestoras de fondos de inversión para colocar el dinero de sus clientes?

Respuesta. Lo que les pedimos es que cumplan nuestros 28 principios, que incluyen que inviertan en empresas con criterios éticos, es decir, que no participen en empresas de armas, que no haya explotación infantil, que no utilicen pesticidas, ni manipulación genética y que la energía no sea nuclear ni de combustibles fósiles. No hay ninguna gestora española que ofrezca esto.

P. ¿Y qué están haciendo?

R. Negociar con fondos extranjeros para que se registren en la CNMV y poder invertir el dinero de nuestros clientes.

P. ¿Ninguna empresa del Ibex 35 cumple con estos criterios?

R. Ninguna.

P. ¿Hay interés de los clientes españoles en los productos verdes?

R. Creo que sí y cada vez más. Tras la cumbre del clima celebrada en Madrid ha crecido el interés social, de las autoridades y del sector financiero. La banca se ha comprometido a transformar la cartera de créditos para cumplir con los objetivos de París. Aunque es un compromiso a largo plazo, esto era impensable hace dos años y el 95% de la banca lo ha firmado.

P. Triodos se creó hace cuatro décadas. ¿Siempre ha tenido esta política?

R. Sí, y por eso llevamos gran ventaja frente a nuestros competidores que ahora están iniciando la adaptación de su cartera de crédito a la economía verde.

P. ¿Cómo pueden saber sus clientes que las inversiones de Triodos son verdes?

R. Publicamos en la página web el nombre de las empresas a las que les damos créditos. No hay problemas con el secreto bancario del cliente. Nos parece básico ser transparentes... Por ejemplo, las eléctricas dicen el origen de su energía. La banca no explica a sus clientes o accionistas cómo obtiene el beneficio ni dónde coloca sus ahorros.

P. ¿Es rentable para el banco llevar esta política?

R. A lo largo de los últimos 20 años hemos tenido una rentabilidad que va del 3% al 5% de media anual y eso antes, durante y después de la crisis. En 2018 el grupo ganó 38,6 millones y gestionamos más de 15.500 millones. No tenemos problemas con el Banco Central Europeo, somos una entidad estable.