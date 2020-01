Una empresa de Jaén, pionera en implantar la jornada laboral de cuatro días a la semana

Imagen de la empresa Software Delsol en Jaén. En vídeo, los trabajadores de la empresa hablan sobre el cambio en su jornada laboral. ATLAS

Trabajar cuatro días a la semana, manteniendo el salario y también la productividad, ya es posible en España. Una empresa de Jaén, Sofware Delsol, ha empezado este mes de enero a aplicar esta innovadora jornada laboral para sus 181 empleados. La mayoría trabajan ya de lunes a jueves, y el resto lo hacen en bloques de cuatro días continuados rotando de lunes a viernes (cada cuatro semanas acumulan cuatro días extra de descanso) para garantizar la atención de los 53.000 clientes que tiene la empresa en toda España y también en Sudamérica, principalmente pymes a las que se presta soporte de software. Para hacer posible esta medida, la firma jiennense ha incrementado su plantilla el último año en 25 trabajadores. Y la jornada laboral, hasta ahora de 40 horas semanales, se ha reducido ahora hasta las 36 horas en invierno, y 28 en los meses de verano.

El debate sobre la jornada laboral de cuatro días a la semana apenas ha tenido recorrido en España, y tampoco en el extranjero. Tan solo se intentó aplicar, sin éxito, en Finlandia y hubo algunas experiencias piloto en Nueva Zelanda. La única medida sólida al respecto es la de Microsoft en Japón, que asegura haber aumentado sus ventas un 40% tras introducir la jornada semanal de cuatro días.

"No ha sido fácil introducir esta medida, ha sido todo un reto porque no teníamos ningún referente al respecto ni tampoco había legislación donde apoyarnos, no sabíamos dónde acudir", señala Fulgencio Messeguer, consejero delegado de esta empresa de comercialización de software que lleva 26 años implantada en Jaén. Sin embargo, Messeguer tiene claro que la iniciativa no es más que "un escalón más en la política de esta firma, donde la innovación no solo se busca en el desarrollo de los productos sino también a la hora de gestionar el grupo humano". Hace años ya decidieron que los viernes por la tarde no se trabajaba y que terminarían la semana con un encuentro colectivo en un entorno distendido. Las instalaciones de la empresa, en el Parque Científico y Tecnológico Geolit, están diseñadas a partes iguales entre zonas de producción y de ocio, coexistiendo espacios para la atención a los clientes con zonas de sofás para reuniones más informales y descanso, un gimnasio, pista de padel y hasta una piscina en el exterior. También se ofrecen menús gratis a los trabajadores y, de cara a potenciar las políticas de conciliación laboral, la empresa ofrece becas, seguros de salud y también permite el teletrabajo, como le ocurre a un miembro del equipo que desarrolla su jornada desde su domicilio en Burdeos.

Menos absentismo

Ahora bien, ¿esta medida mantiene la productividad de la plantilla? Fulgencio Messeguer no tiene ninguna duda: "A mayor bienestar en el trabajo, mejor atención a los clientes y también mayor productividad", indica. Y destaca otras ventajas de esta revolucionaria jornada laboral, como es el ahorro energético y menos contaminación al producirse menos desplazamientos en coche. El grado de satisfacción de los clientes con la empresa es de un 9,28, una nota que el consejero considera como algo excepcional pero que, al mismo tiempo, les otorga más responsabilidad.

La empresa considera que acortando la jornada laboral semanal obtienen un retorno positivo con la reducción del absentismo laboral, la fidelización de la plantilla y la atracción del talento a su equipo de trabajo. Una medida recibida con entusiasmo en la plantilla y que fue pactada con el comité de empresa liderado por la Federación de Asociaciones Sindicales, Fasga, una fuerza sindical independiente. Además, la empresa garantiza cada año una subida salarial por encima del 3% (del 3,2% este año), algo también inédito en el panorama sociolaboral del país.

"El ambiente es genial, y eso forma parte también de la cuenta de resultados de la empresa", indica Juan Antonio Mallenco, responsable de Comunicación de Sofware Delsol. A su juicio, "se puede ser una empresa rentable y sostenible cuidando al capital interno, al empleado, porque a empleado satisfecho cliente satisfecho". Buena parte de la plantilla de Sofware Delsol son titulados en Administración y Dirección de Empresas y también hay una veintena de ingenieros en telecomunicaciones que son los encargados del desarrollo del software que se comercializa a empresas de todo el país.