Ana Botín: “Los bancos no hemos desahuciado a nadie desde 2012”

Ana Botín, presidenta del Banco Santander, cree que lo más importante de su trabajo es la capacidad de cambiar la vida de las personas. “El impacto que puedes tener es enorme”, dijo este miércoles por la noche en el primer programa de la nueva temporada de Planeta Calleja, con el que viajó a Groenlandia para conocer los efectos del cambio climático en una de las zonas del planeta más afectadas por este problema global. “Los bancos no hemos desahuciado a nadie desde 2012”, comentó Botín al aventurero y presentador Jesús Calleja.

Durante algo más de 70 minutos, Botín repasó algunos de los momentos cruciales de su vida personal y profesional, incluida su trayectoria en el Santander desde 1988. La banquera habló con el presentador de sus tres etapas en la entidad: cuando se incorporó para liderar la expansión en Latinoamérica; el periodo como presidenta de Banesto; y su posterior incorporación al Santander, primero como responsable del negocio en Reino Unido y después como presidenta del grupo.

De su trabajo en el banco, destacó que “lo más gratificante” es lograr que la gente pase a la acción: “Que pasemos de hablar a hacer, que es lo más difícil”. Botín también se pronunció sobre algunas cuestiones de actualidad, como el cambio climático o el feminismo. “Los datos son irrefutables, el cambio climático está ocurriendo y es el hombre quien lo está acelerando”, aseguró.

Sobre el movimiento de liberación de la mujer dijo que le sorprende el que haya personas “de ciertos estamentos” que cuestionen que ella pueda ser feminista. “La cuestión es cómo se entiende y qué quiere decir hoy ser feminista, que para mí es apoyar la igualdad de oportunidades. Yo digo: tú mira lo que he hecho e intenta juzgarme en base a lo que he hecho, no si soy blanca o negra, hombre o mujer”, concluyó.

La banquera también se pronunció sobre la reputación de la banca. Y destacó que el Santander contribuyó a resolver la crisis financiera. “Tenemos que ser muy conscientes de cómo asesoramos a nuestros clientes cuando invierten de los riesgos que están asumiendo”, añadió. E insistió en la importancia de la motivación. “Si piensas en el fracaso estás hundido”, comentó al presentador, al que habló de las distintas etapas que había pasado en sus 21 años de vida profesional. “El problema es cuando llegas a un puesto de repente. Dar un salto demasiado grande en cualquier cosa no es bueno porque hay cosas que no has podido asimilar”, concluyó.

Como colofón, también se refirió al proceso de digitalización que vive la economía global. Y allí habló de los ganadores: “En la revolución industrial, Europa fue ganadora. En la digital, China y Estados Unidos, hasta ahora”.