Ren Zhengfei: “España tendrá la mejor red 5G de Europa”

El fundador y consejero delegado de Huawei, Ren Zhengfei, está convencido de que “la red 5G de España va a ser la mejor de toda Europa”. Así lo ha afirmado en un encuentro con un reducido grupo de periodistas de habla hispana en la sede de su compañía en Shenzhen, en el sureste de China, en la que ha insistido en que, pese a sus problemas en Estados Unidos, mantiene su apuesta por la globalización y ha descartado que “el mundo se vaya a dividir en dos bloques digitales”, uno liderado por Washington y otro por Pekín.

El gigante de las telecomunicaciones chino forma parte del primer despliegue comercial de 5G de Vodafone, y es el único proveedor presente en los dos proyectos pilotos de esta tecnología que financia Red.es. Telefónica acaba de confirmar que comprará a Huawei parte del equipamiento del núcleo central para su red de 5G. El principal grupo español de telecomunicaciones ha anunciado además este miércoles que su filial alemana, Telefonica Deutschland, utilizará los equipos de Huawei y Nokia para el despliegue de su red 5G, aunque la cooperación con los dos suministradores está pendiente de la autorización de las autoridades germanas

“España ha comprado mucho a Huawei de sus equipos 5G”, ha recordado Ren, de 75 años. En un símil entre los barcos del imperio español que exploraron el mundo, consideró que esos equipos son “la mejor embarcación para conectarnos. Y no se hunde. Con la base de nuestra tecnología, la cultura española podrá llegar a todo el mundo” como lo hizo en su día.

Sobre alianzas de Telefónica con el gigante chino para extender la red G en los países donde opera el grupo español —además de España, Latinoamérica, Alemania y el Reino Unido—, Ren puntualizó que esa empresa “tiene nuestro total respaldo para el despliegue del 5G en la región”.

“España sufre un déficit comercial con China, pero con cooperación en áreas como la educación y otros asuntos se puede revertir”, asegura Ren, que en su conversación alabó la “excelente calidad” de la carne de cerdo, en una aparente alusión al jamón, que desde finales de octubre puede exportarse con hueso a la segunda potencia económica. “Con la mirada puesta en el futuro, España y China tenemos que poner en marcha nuestras respectivas fortalezas para una mayor cooperación”.

En la entrevista, el fundador de Huawei pasó también revista a las consecuencias del veto que le impone Estados Unidos, que en mayo ha incluyó al gigante chino en su lista negra de entidades con las que las empresas estadounidenses no pueden hacer negocios, aunque desde entonces ha emitido tres prórrogas a la entrada en vigor de la medida. Como consecuencia de ese veto, empresas como Google, propietaria del sistema operativo Android, anunciaron que dejarán de cooperar con la tecnológica china. Aunque Washington alega razones de seguridad, Pekín considera que los ataques a Huawei forman parte de una estrategia de EE.UU para intentar contener el avance tecnológico chino. La empresa china ha respondido acelerando el desarrollo de componentes y tecnología propia, incluido su propio sistema operativo, conocido como Hong Meng dentro de China y Harmony en el exterior.

“Lo podemos hacer, pero no necesariamente lo tenemos que hacer así. Para nosotros, el desarrollo propio de componentes no es una estrategia a largo plazo”, sino una solución temporal. “Estamos muy comprometidos con la globalización”, ha insistido.

El Gobierno chino, según el periódico Financial Times, retirará el software y los equipos informáticos extranjeros de sus instituciones públicas a partir del año próximo. Pero Ren no considera que esta carrera tecnológica vaya a conducir a la creación de dos bloques digitales en el mundo, uno liderado por Estados Unidos y otro por su país. “En un mundo digital, no hay muros que puedan separar de verdad a dos regiones. Si esto llegara a ocurrir, además, sería especialmente inoportuno para Estados Unidos, porque sus empresas del sector son líderes mundiales. Si no pudieran comercializar sus productos en el otro bloque, para ellos supondría la pérdida de mercados y unos resultados financieros peores. En el otro bloque, otras empresas los sustituirían”.

Además, puntualiza que “compartimos la misma base de ciencia y tecnología para el futuro” y pone como ejemplo los artículos científicos estadounidenses, a los que se puede acceder sin problemas. “No es posible dividir la ciencia. Pero si se han crean nuevos rivales para las empresas estadounidenses, la competencia será más férrea, los precios bajarán y la calidad mejorará”.

Estados Unidos presiona a sus aliados para que no utilicen tecnología de Huawei en sus redes 5G. Bruselas ha advertido de la posibilidad de que “proveedores de países externos” puedan comprometer la seguridad europea y algunas naciones del continente han expresado sus reticencias. De un modo más amplio, la OTAN empieza a mostrar reticencias hacia China, y sus miembros deben decidir si consideran a ese país como un rival o un socio, especialmente en el ámbito tecnológico. Ren resta importancia a estas consideraciones. “El 5G es una aportación de desarrollo. Creo que estas opiniones no van a afectar a nuestras opciones de desarrollo en Europa”.

Acerca de las críticas de Estados Unidos a la represión de la minoría uigur en Xinjiang, donde Huawei, según un informe del Instituto Australiano de Política de Seguridad (ASPI) “lleva a cabo un amplio trabajo que incluye una colaboración directa con los departamentos de seguridad pública del Gobierno chino en la región”, Ren recuerda que Washington vende armas a Oriente Medio. “Estados Unidos no está en posición de criticar a los demás”, subraya