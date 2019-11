Zúrich es la capital más próspera del mundo para sus ciudadanos

Las capitales más ricas del mundo no son las más prósperas para sus ciudadanos ni mucho menos. Ni Nueva York ni Londres ni París ni Madrid han logrado crear economías inclusivas para sus habitantes, tal y como se desprende del índice Prosperity & Inclusión City Seal and Awards (PICSA), elaborado por la consultora estratégica D&L Partners por encargo del Gobierno de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao y presentado en la noche del jueves en la ciudad vasca. El estudio pone de manifiesto cómo los indicadores tradicionales para medir el desarrollo económico se han convertido en "barómetros pobres" para juzgar el grado de igualdad de sus usuarios. El PIB es un registro que no tiene en cuenta la desigualdad, que avanza a marchas forzadas en el mundo desde la gran crisis.

No hay más que ver las revueltas que se están viviendo en algunas de las mayores urbes del planeta como Hong Kong, París o Santiago de Chile. Aunque tengan orígenes diferentes, los disturbios indican que pueden estallar tensiones graves en los lugares más ricos del globo, donde la desigualdad actúa como detonante, según Bruño Lavin, consejero delegado de la consultora que ha realizado el estudio y que es también director ejecutivo para los índices globales de la escuela de negocios Insead . "Sin equidad e inclusión, el crecimiento económico no es sostenible", ha declarado.

El ranking, que compara 113 ciudades del mundo atendiendo no solo al grado de crecimiento económico que atesoran sino a también a la calidad de este y a la distribución entre su población, lo encabeza la ciudad suiza de Zúrich, donde la calidad de vida, el trabajo, la vivienda, la seguridad y la educación son sus elementos más destacados. Le siguen Viena, Copenhague, Luxemburgo y Helsinki.

15 de las 20 primeras plazas de este índice de prosperidad inclusiva están ocupadas por urbes europeas. Pero hay que llegar al número 18 para encontrar a la primera gran capital continental, que es Berlín, y al 33 para dar con Londres. La única ciudad asiática del top 20 es Taipei, que ocupa la sexta posición. Y entre las norteamericanas, Ottawa, está en octavo lugar; Washington, en undécimo; Seattle, en el puesto 14 y Boston, en el 16.

La primera ciudad española por desarrollo económico y por su capacidad de construir entornos igualitarios para sus habitantes es Bilbao, que se sitúa en puesto 20. Según D&L Partners, esta posición responde a cómo los políticos pueden abordar los problemas de la desigualdad de ingresos para construir una sociedad más equitativa. La capital vizcaína ha obtenido buenos resultados en los apartados de salud y bienestar, así como en su grado de esfuerzo por promover el acceso igualitario a los servicios por parte de los ciudadanos y la elevada tasa de graduados STEM (ciencias, tecnología, ingeniaría y matemáticas), una de las más altas de Europa, según PICSA.

Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, ha señalado en la presentación del índice que el desarrollo económico de la ciudad se basa en las necesidades de las personas, lo que incluye la creación de empleo y la construcción de un entorno seguro y sostenible, además de atraer talento hacia ella.

La capital de España se sitúa por detrás, en la posición 28 de la tabla, por delante de París, que ocupa la 32.

El indicador evalúa tres apartados, donde están incluidos multitud de indicadores, que son: prosperidad económica, inclusión social e inclusión espacial. Dentro del primero se analizan el PIB per cápita, la ocupación laboral, la educación o la movilidad. En el segundo se evalúa la igualdad de género, el compromiso ciudadano, la tolerancia o el acceso a las nuevas tecnologías. Y en el tercer grupo se mide el acceso a los servicios, a la vivienda , el transporte así como el entorno medioambiental, entre otros.