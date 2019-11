Margrethe Vestager: “Si en 2020 no hay un pacto global, retomaremos el impuesto digital”

Pregunta. Va a convertirse en uno de los miembros más poderosos de la próxima Comisión. Tras los vetos a tres aspirantes a comisario por el Parlamento Europeo, ¿confía en que el Ejecutivo podrá ganarse una mayoría en la Cámara?

Respuesta. Es una situación sin precedentes. Me pregunto si ha habido algún tipo de reflexión, porque necesitamos que las instituciones estén funcionando de nuevo tras las elecciones. Con legitimidad democrática, por supuesto, pero también trabajando. Creo que tendremos una nueva Comisión, preferiblemente, el 1 de diciembre. Sobre la cuestión de la mayoría, hubo unas elecciones y estos son los resultados. Y los votantes esperan que los miembros del Parlamento ahora trabajen juntos. No todo el mundo tiene la misma perspectiva, pero para quienes venimos de Dinamarca es normal una mayoría consistente en varios partidos. Entiendo que para quienes tenían el poder, el Partido Popular Europeo y el Socialdemócrata, es una nueva situación a la que deben acostumbrarse, pero hemos visto que eso funciona en varios países. En la preparación de mi audiencia vi mucho entusiasmo por las principales prioridades de la Comisión: cómo una transición a la economía digital o cómo favorecer una transición para ser climáticamente neutros en 2050.

P. ¿Espera tener que ir buscando apoyos, unas veces con Los Verdes, otras con partidos como el PiS (ultraconservadores polacos), o cree que podría haber una mayoría estable?

R. No creo que tengamos esa elección. Yo estaré en contacto con los principales grupos para decirles qué planeamos y se impliquen. No se trata de llevar una propuesta a la mesa y decirles que la tomen o la dejen. Y el Parlamento debe resolver cómo negociar internamente. Hay muchos diputados nuevos, algunos sin experiencia nacional tampoco. Y eso puede ser bueno, puesto que cuando no hay posibilidad de lograr mayorías solo entre dos partidos es bueno tener puntos de vista frescos para conseguirlas.