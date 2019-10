El BCE critica las hipotecas fijas a bajo precio por su falta de rentabilidad

Andrea Enria, presidente del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), ha aprovechado su primera visita oficial a España para lanzar una advertencia al sector financiero. Según el regulador, las entidades deben extremar el cuidado con la comercialización de hipotecas fijas a largos plazos, como los 20 años, "con muy bajos tipos de interés" porque cree que son productos que no serán rentables para la entidad.

Enria ha participado este miércoles en la mesa redonda titulada "Unión Bancaria: cinco años en desarrollo" en el Banco de España, y ha insistido en la necesidad de gestionar adecuadamente los riesgos de las entidades, al tiempo que ha reconocido que serán muy difíciles las fusiones transfronterizas. Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España ha insistido durante el coloquio en que los bancos deben poner precios a los productos que recojan todos los costes y riesgos reales.

En el auditorio del salón de actos del Banco de España se encontraban los primeros ejecutivos de las principales entidades españolas. Algunos de ellos comentaron que estaban de acuerdo con estas advertencias de los supervisores, pero atribuyeron la caída de precios a la fuerte competencia del mercado, sobre todo por parte de entidades de pequeño tamaño y de las firmas tecnológicas sin oficinas.

En la conferencia también estuvieron presentes el presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), José Manuel Campa y el presidente de la Federación Bancaria Europea, Jean Pierre Mustier. Este ejecutivo fue muy crítico con la estrategia de los reguladores y les reclamó un consenso sobre la cifra final de capital que deben tener los bancos "para alejar las incertidumbres de los inversores y conseguir que las acciones de las entidades sean tan atractivas como las de los bancos de Estados Unidos". Apuntó que si los inversores no colocan su dinero en los bancos, no aumentará el capital y no podrán expandir su crédito.



Según Mustier, que también es director ejecutivo del Grupo UniCredit, las tecnológicas como Amazon y Facebook no tienen las mismas normas que los bancos en cuanto a la trasmisión de datos de los clientes. Entiende que a las entidades se les exige mucho más transparencia. "He dado orden de no trabajar con Facebook en todo el grupo porque no cuida bien los datos de los clientes. Me han dicho que es un problema para la división de marketing, pero no quiero que el banco trabaje con ellos", señaló. También afirmó que Amazon recibe datos de los clientes de UniCredit pero cuando es la entidad la que le reclama los que tiene del propio banco, se niega a facilitárselo.



Enria se reunirá con los principales ejecutivos españoles este miércoles para transmitirles sus prioridades de supervisión.