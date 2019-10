Bankia cobrará por los depósitos a algunos clientes institucionales de banca privada

Bankia empezará a cobrar los depósitos a algunos clientes institucionales de banca privada para mitigar el impacto de los tipos de interés negativos, tal y como comentó hace meses el consejero delegado, José Sevilla. En concreto, el banco aplicará un interés de hasta el 0,5% en función de la vinculación que las empresas tengan con el banco, pero no de forma universal. Es decir, a las empresas que tengan relación con la entidad por los créditos, descuento de papel comercial u otros productos, no se les cobrará nada. El 0,5% es lo mismo que cobra el BCE a los bancos cuando depositan el dinero, aunque algunas cantidades están exentas de pago.

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ya afirmó durante la presentación de resultados del primer semestre del año el pasado mes de julio que la entidad llevaba "unos cuantos trimestres" trasladando este costes a clientes institucionales y mayoristas. El BBVA y el Banco Sabadell también han comentado que siguen esta práctica con empresas con las que mantienen escasa relación comercial.

La novedad reside en que ahora lo hará a algunos clientes institucionales de banca privada, siempre empresas. Como ya señaló entonces Sevilla, Bankia no cobrará a los clientes particulares por sus depósitos. Ningún banco ha reconocido que cobrará a los clientes minoristas, por el momento. Las entidades españolas buscan minimizar el impacto

Bankia ha comunicado a los clientes institucionales estos cambios en las condiciones, que entrarán en vigor en uno o dos meses, como adelanta 'Bloomberg'.

No obstante, la banca española es la que menos retribuye los depósitos al particular de la zona euro. Además, es la tercera que más cobra a empresas, según las estadísticas divulgadas esta semana por el Banco Central Europeo (BCE) correspondientes a agosto y cuando el organismo aún no había aprobado el nuevo paquete de estímulos que da otra vuelta de tuerca a los tipos negativos.

Los bancos españoles aplicaron un recargo medio del 0,19% en agosto a las compañías, solo superado por el 0,27% de Luxemburgo y el 0,22% de Países Bajos.