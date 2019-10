Guindos advierte de eventuales tensiones de liquidez en fondos de inversión

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha avisado este viernes de que una de las "vulnerabilidades" del sistema financiero europeo es el sector de los fondos de inversión, que soporta "un potencial de riesgo" si se produjeran "tensiones de liquidez".

Guindos ha señalado, en una conferencia con motivo del noventa aniversario del diario ABC de Sevilla, que le preocupa un escenario de tensiones de liquidez en este sector porque, ha señalado, "ha crecido muchísimo en los últimos años en un entorno de muy bajos tipos de interés y ha asumido mucho riesgo" con activos de menor liquidez. Ha matizado que estas "dificultades" solo se presentarían en escenarios de "tensiones de liquidez" de este sector que, ha señalado, "no está tan supervisado como el de la banca".

Problema de valoración bancaria

"Este es un tema que nos preocupa cada vez más, aunque en Europa no es tan acuciante como en el caso de Estados Unidos", ha añadido. Guindos ha valorado que la capitalización de la banca europea "se ha más que duplicado tras la última crisis", por lo que el sistema bancario europeo "es mucho más sólido que hace diez años", pero ha advertido de su escasa rentabilidad y cotización.

En su opinión, el aumento de capitalización y liquidez de la banca europea, "muy superior al que tenía hace diez años", ha remarcado, pero se mostrado preocupado por su "problema de rentabilidad" por el estrechamiento de márgenes causado por los bajos tipos de interés.

La rentabilidad media de la banca de la zona euro está en el entorno de un seis por ciento, pero su valoración se ajusta a la baja, con cotizaciones en bolsa que equivalen a un cincuenta por ciento de su valor en libros", ha apuntado.



Guindos ha destacado la "necesidad" de "una consolidación del sistema bancario europeo", mediante alianzas o fusiones de entidades de diferentes países, porque el sector necesita "limitar su exceso de capacidad y ajustar sus costes" y asemejarse a la situación de los bancos estadounidenses que, ha remarcado, tienen mejor rentabilidad y cotizan "por encima de su valor en libros".

Capear el temporal

Por otro lado, se mostró convencido de que, "si se hacen las cosas relativamente bien, España puede capear perfectamente" la actual "desaceleración económica mundial y seguir creciendo por encima de la media de la zona euro".



Reconoció que los actuales son "momentos de incertidumbre sin duda", con "desaceleración económica" en Europa desde hace "prácticamente 18 meses", pero de la economía española solo

puede decir "palabras bonitas".



"Solo voy a hablar bien de la economía española", ha sentenciado el que fuera ministro del ramo en la etapa de presidencia de Mariano Rajoy, para agregar que "hoy no es el año 2008 --en alusión al inicio de la última gran crisis económica-- porque España llevó a cabo muchas reformas

y se han corregido muchísimos desequilibrios que no se dan ahora".



De esta manera, ha comentado que el nivel de endeudamiento de las familias "es mucho más reducido, ya no hay prácticamente cajas de ahorro y el sistema bancario funciona bien", además de que "no existe una burbuja inmobiliaria, y España es competitiva y está creciendo por encima de

la media europea".