Los consejos de administración españoles hablan idiomas

Novatos que ocupan puestos ejecutivos actualmente y cada vez más internacionales y jóvenes. Esas son las características más destacadas que presentan los consejeros no ejecutivos que se han incorporado a los órganos rectores de las empresas cotizadas españolas por primera vez durante 2018, según el informe Los nuevos consejeros 2019, elaborado por la empresa de selección Korn Ferry, que verá la luz la semana que viene.

Los administradores primerizos acumulan cada día más asientos. De las 173 personas que han renovado los consejos de administración de las 134 firmas del mercado continuo, 114 se han estrenado en esa responsabilidad, es decir, dos de cada tres (el 66% del total, frente al 35% de 2017). Casi la mitad son independientes. También gana protagonismo su experiencia en el cargo de consejero delegado, ya sea de empresas que fluctúan en Bolsa o no. Las compañías buscan visión estratégica en un contexto económico tan cambiante como incierto. Y de ahí la relevancia que está cobrando que ese expertise se haya adquirido en mercados exteriores. Ya son el 40% de los nuevos consejeros del Ibex los que proceden de otros países y, curiosamente, el 60% en el resto del mercado continuo, que adelanta al selectivo bursátil.

Globalización

Loreto González, socia de Korn Ferry responsable de la práctica de consejos de administración, justifica esta creciente internacionalización de los órganos de decisión españoles por dos motivos. El primero es la importante apuesta de las empresas cotizadas por los mercados exteriores, que precisa el apoyo de asesores con conocimiento de ellos, y el segundo es que el capital extranjero ha entrado con fuerza en el accionariado de las empresas españolas y, como consecuencia, designa a sus representantes en los consejos.

Las compañías de carácter industrial son las que más se han nutrido de administradores noveles foráneos, seguidas de servicios de consumo y servicios financieros. Abertis, Cellnex, Logista, Dia, IAG, Mediaset, NH, Acerinox o Parques Reunidos son ejemplos de órganos rectores renovados donde se hablan idiomas.

La diversidad es un asunto al que se presta más atención cada día, bien sea por procedencia, por género o por experiencia. “Es muy importante tener perfiles diferentes y particularmente en un mundo que está cambiando constantemente”, sostiene Anne Bouverot, que se estrenó el año pasado como independiente en Cellnex. La multiculturalidad, opina, contribuye a defender diferentes respuestas y soluciones ante un mismo problema, algo que es muy enriquecedor. Y por eso esta tendencia se percibe cada vez más por todo el mundo.

A juicio de Mireia Giné, profesora de IESE Business School, “hasta ahora los consejos de administración no eran diversos. Los recorridos profesionales de sus miembros eran muy similares. Pero en los últimos años se aprecia la entrada de perfiles internacionales que aportan un expertise y una cultura diferentes”. Giné asegura que en los órganos de decisión muy jerárquicos estos consejeros no tienen impacto porque sus aportaciones no son tomadas en consideración y tienden a abandonarlos. Sin embargo, en los que buscan estos perfiles por su capacidad de asesoramiento, no de control, esta heterogeneidad es muy beneficiosa.

Lo mismo ocurre con la contribución de las mujeres consejeras que, en general, y tal y como se ha demostrado en Estados Unidos, es superior a la de los hombres, agrega la profesora. Pero aunque la diversidad de género sea una de las cuestiones de las que las empresas cotizadas españolas dicen estar más preocupadas [ya que la norma dicta que en 2020 tienen que tener un peso del 30% en los consejos de administración], ese interés no se ha visto reflejado en los nombramientos de administradores que asumen por vez primera el cargo.

Si en 2017 el 35% del total de estos perfiles eran mujeres, en 2018 son solo el 29%, según el informe. Algo que Loreto González achaca a la menor cantidad de féminas susceptibles de desempeñar el cargo que de hombres. No obstante, esta experta sostiene que hay compañías que solo demandan búsquedas de mujeres cuando llega el momento de renovar los asientos y otras que reclaman que en la terna final haya presencia femenina. “Todas las empresas sin excepción piden mujeres”, asegura.

En Francia, dice Bouverot, la ley que obliga a que los consejos cuenten con el 40% de mujeres ha sido muy útil, lo mismo que en Reino Unido el código, que no la ley, que lo incentiva. “Hay necesidad de hacer cosas de una u otra manera. Es una voluntad de la sociedad”, agrega.

Talento pendiente

El problema de los consejos de administración es que existen muchas rigideces para aportar nuevo talento, asegura Mireia Giné. Faltan comisiones estratégicas, como de sostenibilidad, de tecnología o recursos humanos. “Que no haya ninguna de innovación es sorprendente”, critica. Para muestra, un botón: entre los consejeros designados en 2018 solo cuatro tenían ese perfil digital que se supone tan requerido actualmente para gestinar las empresas.

Las compañías que más consejeros no ejecutivos noveles nombraron el pasado año fueron Abertis, con 9; Cellnex, con 6; Aena, con 5; Duro Felguera y Saeta Yields, con 4 y BBVA, NH, Airbus, Talgo y Tubacex, con 3. Otra veintena de cotizadas incorporaron a dos administradores primerizos en sus órganos de decisión.