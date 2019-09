Bruselas da seis meses más a Iberia para adaptar su accionariado a un Brexit sin acuerdo

La Comisión Europea alargará seis meses más la prórroga que concedió a las aerolíneas de capital británico, entre ellas Iberia y Vueling, para reorganizar su estructura accionarial si no quieren perder derechos de vuelo en caso de un Brexit sin acuerdo. Ambas compañías ya mandaron sus planes al Gobierno español, que los dio por buenos. Sin embargo, Bruselas aún no se ha pronunciado al respecto. Según fuentes comunitarias, que declinaron referirse a las compañías españolas, la Comisión está abordando con los Veintisiete algunos planes que no se ajustan a sus requerimientos.

El Ejecutivo comunitario aprobó ayer un nuevo paquete de medidas de contingencia que se pondrán en marcha si el Reino Unido sale de la Unión Europea sin acuerdo. Entre ellas, está la de evitar una interrupción abrupta del tráfico aéreo permitiendo que las aerolíneas con capital británico –que serán consideradas como procedentes de un país tercero— puedan seguir operando con normalidad hasta el 24 de octubre de 2020, lo cual permitirá que mantengan su programación de verano.

Esa es la fecha límite que tendrán Iberia y Vueling para seguir con sus vuelos internos en la Unión Europea si no convencen a la Comisión Europea de que su capital es mayoritariamente europeo. En caso contrario, el 25 de octubre del próximo año se verán obligadas a interrumpir todos sus vuelos entre dos ciudades de la UE y solo podrán ofrecer viajes entre terceros países y la Unión.

Las compañías, integrantes del grupo IAG, justificaron su españolidad en que los derechos políticos de Iberia están en manos de Garanair, controlada por El Corte Inglés. Esa interpretación, que suscita recelos en Bruselas, se vio en aprietos después de que El Corte Inglés asegurara en sus cuentas del ejercicio 2018 que “la sociedad dominante considera que no ostenta el control de IB Opco Holding” [que es la matriz de Iberia en la que están los derechos políticos sobre la compañía].

En la comunicación aprobada por la Comisión, el Ejecutivo comunitario señala que las autoridades nacionales han finalizado la evaluación de los planes entregados por las compañías con un resultado positivo. Sin embargo, eso no significa que esos documentos hayan satisfecho a las instituciones comunitarias. “La Comisión ha contactado a las autoridades nacionales responsables y en algunos casos ha señalado sus dudas de que los planes propuestos aseguren el cumplimiento de los requerimientos de la UE”, resalta. Fuentes comunitarias rechazaron comentar si entre esos programas están los de Iberia y Vueling. En todo caso, la UE advierte: “Es responsabilidad de las autoridades nacionales asegurar que la legislación de la UE se cumple de forma efectiva”.