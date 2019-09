Ártabro Tech saca brillo a las licitaciones públicas

El conocimiento es poder. Ya lo anticipó el filósofo y científico Francis Bacon hace cinco siglos y hoy es el mayor capital de las empresas que enfocan su negocio al desarrollo de soluciones inteligentes para la Industria 4.0 con tecnologías de big data, machine learning e inteligencia artificial. Es el caso de Ártabro Tech, start-up gallega con sede en Ferrol (A Coruña). Constituida en agosto de 2017, acaba de lanzar su proyecto estrella, Ártabro Tender, que pretende ser una apuesta segura para las empresas que optan a concursos públicos en Europa y América.

Con datos de la Plataforma de Contratación del Estado en España y otras similares que funcionan en distintos países europeos y americanos, el horizonte de negocio abierto por Ártabro Tender se presenta ilimitado. Su fin es orientar a las empresas, no sólo en las licitaciones que puedan ser de interés, sino también sobre en cuáles tienen mayores oportunidades de ganar, con qué descuentos está contratando su competencia y cuál es el precio recomendado para concurrir a ellas.

La herramienta que acaba de poner en el mercado se configura en dos fases: una primera de inteligencia de negocio, que sirve como un asistente para la toma de decisiones en la presentación de ofertas. Y una segunda en la que interviene la inteligencia artificial y se emplean también los datos de la propia empresa. “Ártabro Tender ofrece capacidad de predicción y de recomendación sobre cuáles son los concursos con más posibilidades de éxito para las empresas candidatas”, explica uno de los cuatro socios e ingeniero de Telecomunicaciones, Alejandro Casteleiro.

La mejor inversión que hacmiten tener en Ártabro es su equipo de ingenieros, físicos e informáticos con amplia experiencia internacional en empresas y centros de investigación. Es lo que hoy en día se conoce como “científicos de datos”, que transfieren el conocimiento del laboratorio a la empresa.

En sus dos primeros años de vida, Ártabro Tech ha trabajado para las madereras Finsa, Intasa y Losan, así como para la multinacional Ferroglobe. Establecer modelos predictivos de la línea de producción o de precios como el del silicio han sido algunos de sus cometidos.

En 2018 la facturación de esta empresa coruñesa fue de unos 80.000 euros, con expectativas de alcanzar los 250.000 euros este ejercicio. La inteligencia de negocio y las predicciones con inteligencia artificial son las principales herramientas de Ártabro Tender para ayudar a las empresas a conocer dónde están sus oportunidades. Aseguran que dan un salto respecto a otras soluciones que ya existen en el mercado porque ofrecen una plataforma de consulta online, en la que los usuarios pueden configurar su perfil por sector, palabras clave, zona geográfica, y acceder a información histórica sobre a quién o con qué descuento contrata determinado organismo.

Probabilidad de éxito

El usuario puede buscar y obtener información actualizada y presentada de forma sencilla e intuitiva. Además, aplicando algoritmos, este método permite asociar una probabilidad de éxito a cada una de las licitaciones abiertas. Para cualquier empresa que trabaje de forma intensiva para el sector público, esto significa, creen los fundadores, optimizar los recursos.

“A través de los datos abiertos, accesibles y reutilizables desarrollamos nuevos productos y servicios útiles para la sociedad”, incide Casteleiro. “En Ártabro Tech creemos que los datos no deben ser el petróleo de la sociedad 4.0 si no el oxígeno, y ser así utilizados para favorecer su crecimiento y no para fomentar la especulación y contaminación que genera el combustible fósil”.

Las tecnologías 4.0 están abriendo puertas hacia una mayor transparencia en todo lo público. Los datos de las contrataciones de las administraciones son ya una información abierta, pero en la práctica resulta farragoso, por no decir imposible, extraerla de la Plataforma de Contrataciones del Sector Público. Ártabro Tender hace accesible esa información y es un ejemplo de la explotación del open data (datos abiertos).

Alejandro Casteleiro y su equipo de emprendedores quieren demostrar que, “desde Ferrol, una ciudad permanentemente ligada a la crisis y a las sucesivas reconversiones, se puede sacar adelante un proyecto internacional e innovador que contribuya a crear empleo de calidad y a la diversificación industrial tan necesaria en la zona”.