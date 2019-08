PRISA negocia con la portuguesa Cofina la venta de Media Capital

PRISA, grupo editor de EL PAÍS, ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que mantiene conversaciones para la venta de su participación en la filial portuguesa de televisión, radio y producción multimedia Media Capital. “Mantiene negociaciones en régimen de exclusividad con Cofina en relación con una potencial venta de la participación accionarial que PRISA ostenta en su filial cotizada portuguesa Grupo Media Capital SGPS”, señala.

La comunicación llega después de que la propia Cofina también informara de los contactos al regulador portugués de la Bolsa, la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. “Cofina confirma que se están llevando a cabo negociaciones con PRISA, de forma exclusiva, con respecto a la posible adquisición de la participación de Prisa en Media Capital, grupo portugués del sector de los medios, con presencia en los mercados de televisión, audiovisual, radio, digital, música y entretenimiento”, anunció.

PRISA entró en el accionariado de Media Capital en 2005. La compañía portuguesa es un potente holding de medios con marcas de referencia en el ámbito de la televisión (su buque insignia es la cadena TVI), la radio (incluye entre otras, la emisora Radio Comercial), la producción audiovisual (con Plural Entertainment) e Internet (controla el portal IOL y la plataforma digital TVI Player).

Cofina, por su parte, fundada en 1995, controla varias destacadas cabeceras de periódicos y revistas de Portugal (entre ellos, Correio da Manhã, Record y Jornal de Negócios) y un canal de televisión por cable.

PRISA acordó la venta de Media Capital en 2017 al grupo Altice. Sin embargo, las autoridades portuguesas de la competencia no dieron su aprobación a la operación, con lo que no salió adelante y quedó suspendida en 2018 porque Altice no recibió los permisos necesarios.