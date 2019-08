El Gobierno se plantea poner un pago “simbólico” en las autovías gratuitas

NATALIA JUNQUERA

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha señalado, en declaraciones a EL PAÍS, que hay que abordar urgentemente la financiación de la red de carreteras de alta capacidad, y que para ello “se deben tener en cuenta dos principios comunitarios: uno, el que contamina paga; y dos: el pago por uso”. Además, enfatiza que en unos territorios las infraestructuras son de pago y en otros no.

“Nos tenemos que plantear el modelo de financiación de la red de alta capacidad. Eso es uno de los retos del nuevo Gobierno. Mi idea es que hay que aplicar esos dos principios. Tenemos una infraestructura que en el ámbito ferroviario es indiscutible, todo el mundo la paga; en el aeropuerto, todos pagamos las tasas. Pero no sé qué pasa cuando se trata de una autopista. Porque sobre la misma descansa también mucha actividad comercial y hay que planteárselo como una infraestructura más. Las infraestructuras las usa la gente que las usa. Los abuelos que dejan de conducir no las usan, ni los niños y los trabajadores, como mucho del domicilio al trabajo. Pero, y ¿el resto? Cuando viajamos, de vez en cuando”, señala el ministro.

El titular de Fomento defiende la política de su departamento en esta materia desde que accedió al poder tras la moción de censura en junio de 2018, con la toma de decisiones como la de no relicitar las concesiones finalizadas y liberar de peaje a las que iban venciendo.

“Solo el PP rescató autopistas”

“Nosotros no hemos rescatado ninguna autopista. El PP rescató las radiales. Lo que hemos hecho es no prorrogar ni relicitar concesiones finalizadas. La política va a ser esa porque partimos de un principio de igualdad de todos los territorios. No puede haber territorios que tengan que pagar por el uso de sus infraestructuras y otros que no paguen nada. Hay que extender el principio de la igualdad de todos los territorios”, precisa.

No obstante, Ábalos admite que en el debate habrá que tener en cuenta casos particulares como las autopistas en Galicia o Asturias, cuyo coste es más elevado. Además, recalca la necesidad de abordar la financiación de vías de alta capacidad cuyo mantenimiento se ha disparado y que con la actual dotación presupuestaria no está garantizado.