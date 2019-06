Huawei afirma que en España lo peor de su crisis ya ha pasado

Lo peor de la crisis de Huawei ya ha pasado. O por lo menos así lo ha asegurado el director general de la compañía en España, Pablo Wang, en una entrevista este jueves en el programa de la Cadena SER Hoy por Hoy. "No vamos a negar que han caído [las ventas]. Nuestro dueño y fundador ha dicho en una entrevista que hemos tenido una caída del 40% y que ha ido mejorando. Ahora estamos cerca del 20% de caída en números globales", ha señalado el portavoz de la compañía china. "En Europa, y especialmente en España, estamos mejor. Hemos tenido algunas semanas complicadas, pero desde la semana pasada hemos tenido un crecimiento significativo", ha agregado.

Este jueves se cumple un mes y medio desde el veto que el presidente estadounidense, Donald Trump, pusiera a Huawei en medio de un fuego cruzado con China. Desde entonces, grandes compañías tecnológicas, como Google y Facebook apuntaron a la posibilidad de que no estarían presentes en los teléfonos móviles de la gigante china. “Todos los teléfonos que ya se han comercializado no van a tener ningún problema. Nunca van a dejar de funcionar y las aplicaciones también se van a poder actualizar sin ningún tipo de problema”, ha confirmado Wang. Sin embargo, preguntado sobre los nuevos modelos que aún no están en stock, el chino ha preferido mantener cierta cautela. “Nuestra prioridad sigue siendo Android, pero si por la intervención de algún Gobierno no podemos trabajar con ellos, vamos a tener que encontrar una solución y hacer nuestro propio sistema operativo”, ha remarcado.

En cuanto a las razones por las que Huawei se encuentra en la lista negra de Estados Unidos, principalmente las acusaciones respecto al uso del 5G de Huawei por parte del gobierno de China para espiar a la población, Wang fue tajante: “Si habría alguna prueba, la hubieran enseñado. Si no las hay, es porque no existe”. Desde el punto de vista del director general, ellos se encuentran en una pelea de la que no deberían formar parte. “Nosotros creemos que sin querer nos han metido a una carrera comercial entre dos gobiernos poderosos”.

El pasado 15 de junio, Huawei estrenó junto a Vodafone la primera red comercial de conexión 5G en España. Wang ha apuntado a que se encuentran probando la tecnología con otros operadores, pero que aún no tienen fecha de implementación. Por otro lado, la gigante china se prepara para abrir el próximo 5 de julio su tienda más grande del mundo en Madrid, una decisión que el ejecutivo ha defendido con el argumento de que "España siempre ha sido uno de los mejores mercados para Huawei”