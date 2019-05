El presidente de Repsol descalifica el plan de España para la transición energética por ser más ambicioso de lo que se pedía

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha resaltado este viernes que el Plan Integral de Energía Clima presentado por el Gobierno español plantea unos objetivos mucho más ambiciosos de lo que se pedía al sector y ha advertido de que España "debe ir con cuidado con los costes que tiene tomar el liderazgo en la lucha contra el cambio climático, porque no somos tan importantes en el conjunto de la Unión Europea". "Es admirable", ha proseguido, "intentar reducir una de cada tres toneladas como se propone España" y se ha preguntado si la industria y la sociedad española es capaz de hacerlo.

Ante eso ha cuestionado el impacto que va a tener en la industria. A su juicio, la reducción de emisiones debe ir acompañada de un plan de desarrollo tecnológico e industrial para no comprometer el progreso del país. "Si no es así, es complicado construir una sociedad próspera", ha subrayado. "El futuro pasa por ser responsables y exigentes, de no calentar el planeta más de dos grados como se ha planteado; pero pasa también por planes de tecnología y de anticipación de cómo queremos que sea la sociedad. Una sociedad moderna necesita la industria para competir, tener universidades, continuar con procesos inversores que anticipen el futuro y para crecer", ha enfatizado.

Durante su discurso ante la junta general de accionistas de la compañía celebrada este viernes en Madrid, Brufau también se ha preguntado si la Unión Europea puede liderar la lucha contra el cambio climático en el mundo y pidió prudencia tanto a España como la UE a la hora de atacar el problema "porque si los otros no nos siguen, no habremos hecho nada" y si la reducción de emisiones que se plantean "es en términos absolutos o se está trasladando a otros países que son más voraces y menos sensibles a la hora de contaminar". "¿Somos conscientes de que el triángulo de reducción de emisiones no es Europa ni España?", ha preguntado.

El ejecutivo de Mollerussa, que ha dedicado muchos de los minutos que utilizó a hablar de China y su influencia en la transición energética, ha afirmado que todas las fuentes de energía seguirán siendo necesarias en un futuro de bajas emisiones y que para alcanzar el éxito deben tomarse medidas que se acerquen al cliente y favorezcan al ciudadano y a la competitividad del país.

Después de destacar que, en cualquier caso, Repsol va a acatar las decisiones que se tomen en regulación, el ejecutivo de Mollerussa ha resaltado que el grupo que preside mantiene una estrategia de reducción de emisiones que se ha plasmado con un recorte de cinco millones de toneladas entre 2006 y 2016 y que en el nuevo plan hasta 2025 prevé reducir otro tres millones. El objetivo de Repsol es suministrar energía con las menores emisiones posibles de CO2 reduciéndolas un 40% en 2040. En ese recorrido prevé fortalecer los negocios bases de gas y petróleo, participar activamente en el desarrollo de las energías renovables, ofrecer un servicio global de energía a los clientes y ser una multinergética sostenible. En ese sentido, el año pasado ya entró en el coche eléctrico con el fabricante KIO (Wible) y en el eléctrico con la compra de activos a Viesgo.

"Esta en nuestro ADN no solo ser una compañía sostenible, sino también competitiva. Nadie nos va a explicar lo que tenemos que hacer", ha concluido Brufau, que fue renovado cuatro años más en el cargo por la junta que también aprobó el relevo de Luis Carlos Croissier y Ángel Durández, que han cumplido los 12 años reglamentarios como consejeros independientes, por Aránzazu Larrañaga y María Teresa García Goñi.