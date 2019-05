El Banco de España avisa de que algunos hogares vulnerables han elevado su gasto en exceso

La alta rotación laboral, la parcialidad involuntaria y el desempleo se ceban sobre todo con los poco formados y los jóvenes. A su vez, los problemas laborales de estos colectivos “se ven agravados por las dificultades de acceso a la vivienda”, afirma el Banco de España en su informe anual. Y reconoce que en los últimos tiempos se ha dado un cierto endurecimiento para poder entrar en el mercado del alquiler. Con datos de 2014, el 10% más pobre dedica más de la mitad de sus ingresos a hacer frente al arrendamiento. Y desde ese año las rentas de los alquileres han crecido con fuerza, especialmente en Barcelona y Madrid (un 38% y un 42%, respectivamente). “Estos desarrollos son relevantes a la hora de analizar las dificultades de algunos grupos para acceder a una vivienda y el retraso en la edad de emancipación de los jóvenes”, asegura el documento.

En cuanto a la posibilidad de que haya una burbuja del alquiler, fuentes del banco observan que hay mucha disparidad en los precios según cuál sea la localización por barrio o ciudad. Además, recalcan que el alquiler es un servicio, no un activo en el que se pueda incurrir en pérdidas. Y apuntan que la oferta de los centros de las ciudades no está siendo lo suficientemente elástica. En opinión de la entidad, se debe dar prioridad a las políticas públicas para favorecer la oferta. “No parece adecuado limitar el precio de las viviendas alquiladas, ya que, según la evidencia internacional, este tipo de medidas no solo reducen la oferta, sino que también pueden favorecer un deterioro importante de los inmuebles. Es conveniente mejorar la seguridad jurídica para que los propietarios encuentren los incentivos adecuados para ofertar sus propiedades”, dice el organismo supervisor.