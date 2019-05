Linde revela que Bankia recibió un anticipo del rescate para evitar una “catástrofe”

El exgobernador del Banco de España Luis Linde ha revelado que Bankia recibió un anticipo del rescate bancario de 4.500 millones de euros en septiembre de 2012 para "evitar la catástrofe inminente" que suponía que el Banco Central Europeo (BCE) le exigiese los 80.500 millones que le había prestado. Linde recordó aquellas fechas vividas con enormes emergencias, al borde de un abismo, "porque España sufría un colapso financiero que le llevó a una situación desconocida en la economía como no se había visto desde la guerra civil, eso lo dice todo".

Linde llegó al cargo en junio de 2012 (estuvo hasta mayo de 2018), con la crisis en su momento álgido. Ha declarado como testigo del caso Bankia, en la Audiencia Nacional, y ha pedido al tribunal que se le permitiera recordar las cifras concretas para conocer la gravedad de las semanas posteriores a la nacionalización de Bankia, en mayo de 2012. Afirmó que todo el sistema financiero debía al Banco Central Europeo (BCE), a principios de 2012, 150.000 millones, de los que 20.000 millones eran peticiones de Bankia. Pocos meses después, en octubre, "la situación se sigue agravando, y la deuda bancaria sube a 409.000 millones, más del 50% más, y de los que 82.500 millones correspondían a Bankia".

En agosto de ese año, Bankia presentó sus cuentas del primer semestre de 2012, que reflejaban "pérdidas muy importantes" por las provisiones y que colocaban a BFA-Bankia en un incumplimiento de los recursos propios. Poco después, llegó una bajada del raiting por parte de las agencias de calificación, la nota de Bankia era inferior a la mínima exigida, lo que exigía al BCE que le pidiera la devolución del dinero prestado. Para evitar ese colapso, ya que ni el banco, ni España, podían devolver esa enorme cantidad, se le inyectaron 4.500 millones como capital, anticipo del rescate que llegaría después, volvió a ser solvente y se evitó ese problema.

El exgobernador recordó que el contexto era "una posible ruptura del euro, era una situación muy difícil, y teníamos conocimiento perfecto de la gravedad global de la economía y de la de Bankia en particular, que era muy grave".

"Tendencia a ignorar" la crisis

Linde criticó la "tendencia a ignorar" que en España hubo una segunda recesión económica, y reconoció que nunca el FMI o el Banco de España cometieron errores de previsión de mayor magnitud que en el segundo semestre de 2011, cuando estimaron lo que pasaría en 2011 y 2012. En su opinión, percibieron su enorme error al inicio de 2012, lo que supuso grandes cambios en la política monetaria, dijo.

Linde, que fue interrogado en la Audiencia Nacional durante apenas una hora, también se refirió a los informes de los peritos del supervisor que trabajaron para la Audiencia, los inspectores Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras. "Yo siempre fui contrario a que hubiera una contrapericial. Nada de lo que hizo el Banco estaba orientado a ir contra los peritos. Los informes son independientes, con su técnica y experiencia, pero no pueden limitar lo que piensa el Banco de España" explicó el exgobernador sobre la polémica surgida por fuertes diferencias que hubo entre los peritos y la cúpula del regulador.

También abordó el tema de la constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP), las conocidas como fusiones frías, que dio lugar al grupo BFA-Bankia. Mantuvo una posición ambigua, al decir que los SIP se utilizaron "con la mejor intención", aunque finalmente "no fueron todo lo eficaces que podía esperarse que fueran", lo que no quiere decir que en su momento fueran un error o algo que no debió utilizarse, matizó.

"Los SIP no eran una idea disparatada, era una idea que permitía la mutualización de riesgos salvando un punto importante, que es que las cajas de ahorros eran parte importante de las finanzas de muchísimas comunidades autónomas y una fusión mercantil implicaba la desaparición de esas cajas, lo que políticamente no era fácil en ese momento", señaló. Y concluyó que fue una solución "aceptable" y que no creía que fuera equivocada o disparatada "en absoluto".

Crespo y las cuentas de Deloitte

Tras Linde, y durante más de tres horas, declaró Miguel Crespo, que fue secretario del consejo de Caja Madrid desde julio de 2010, fichado por Rato, y posteriormente de Bankia. Crespo continúa en este cargo, ya que es uno de los pocos que han mantenido su puesto tras la llegada del nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri. Crespo, abogado del Estado, relató que conoció a Rato cuando trabajo en el Ministerio de Economía, cuando fue subsecretario.

A preguntas de las acusaciones y de los abogados defensores de algunos consejeros, Crespo dedicó mucho tiempo a aclarar qué pasó en abril de 2012, poco antes de que se supiera que Deloitte no iba a presentar la auditoría de las cuentas. El socio auditor, Francisco Celma, acusado en la causa, ha declarado que no hizo porque Bankia no le puso a su disposición las cuentas y que no tenían realizadas las tasaciones que se precisaban. Crespo no entró en los detalles y utilizó una expresión e en la que dijo que "las cuentas estuvieron a su disposición". No aclaró por qué el banco no se las envió al auditor, como estipula la norma.

Posteriormente, a preguntas de la fiscal, Carmen Launa, el actual secretario del consejo añadió que parte de la documentación sobre las cuentas, estuvieron a disposición del auditor "pero no la requirió". Crespo no entró en la cuestión de por qué no estaban hechas las tasaciones de las posiciones inmobiliarias y los cálculos de viabilidad para saber si los créditos fiscales eran aplicables, dos elementos que exigía el auditor para formar opinión de las cuentas, al no ser de su competencia. Nunca se entregaron estos documentos y Deloitte no auditó las cuentas, y así se entregaron a la CNMV el 4 de mayo de 2012.

Ese día, Crespo declaró que envió un correo a todos los consejeros, de orden de Rato, quitando importancia al hecho de que las cuentas no estuvieran auditadas. Afirmó que creyó que el contenido del correo era correcto porque se lo dijo el presidente, aunque, ahora, visto con retrospectiva, admitió que no fue "afortunado". Crespo, que mantuvo un tono altivo y duro con alguno de los letrados, se presentó como un ejecutivo que desconocía los problemas internos y más graves de Bankia, como los relacionados con su plan de recapitalización, porque su función de secretario no incluía estas labores directivas.