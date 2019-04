Los domingos en España ya no son para descansar

Trabajar de noches también es cada vez más habitual. El pasado año hubo 1.170.900 personas que más de la mitad de sus días de trabajo realizaron jornadas nocturnas, entre las 10 de la noche y las seis de la mañana. Es un máximo histórico y el 12% más que en a 2006. Son los jóvenes los más habituales en este tipo de empleo. El 8,8% de los trabajadores entre 16 a 24 años realiza este tipo de jornadas, mientras que el grupo conformado por los trabajadores entre 25 y 34 años tienen un 6,4% con trabajo nocturno.

Entre los sectores que más empleados tienen con este tipo de jornadas destacan el comercio (al calor de las tiendas que empiezan a abrir 24 horas en grandes ciudades) y la industria hotelera. Entre ambos, acaparan el 27,6% de los trabajadores nocturnos.

Mari Cruz Vicente Peralta. Secretaría confederal de Acción Sindical de CC OO, rechaza tajantemente esta situación y afirma que no hay motivo por el que las tiendas deban permanecer abiertas siempre y con jornadas eternas. “El sector comercio no es un sector básico para que tenga que estar abierto las 24 horas. No es la sanidad, no es la seguridad, no es el mantenimiento... No es un servicio necesario”, mantiene.