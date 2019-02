México inyecta capital para dar confianza sobre Pemex

“Si me hubiera aceptado Halliburton, no estaría aquí”

S.C.

La selección de cuatro miembros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha coincidido con el giro energético en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado los perfiles de 12 candidatos a los cargos públicos en este organismo. Las entrevistas a los aspirantes, en los dos últimos días, han reflejado que buena parte de ellos no cuenta con el perfil necesario para pertenecer a la CRE. La mayoría reconoció desconocer cuáles son las atribuciones de este organismo.

Ángel Carrizales, ingeniero químico y miembro del cuerpo de seguridad de López Obrador, omitió en su solicitud que participa en el equipo de ayudantía del presidente aunque reconoció que ha trabajado en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El candidato reconoció que no sabía cuáles son las tareas del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y que el puesto en la CRE no era su primera opción de empleo: “Si me hubiera aceptado Halliburton y Schlumberger, no estaría aquí, ni en el país”, dijo.

Por otra parte, la aspirante Guadalupe Escalante explicó que antes de la entrevista no sabía cuál era el trabajo de la CRE, lo buscó en Internet y durante la entrevista leyó las definiciones que encontró en línea. Finalmente, Jorge Amaya, otro de los candidatos, fue cuestionado sobre conceptos energéticos y cuando se le preguntó sobre la definición de los Certificados de Energías Limpias ––bajo las iniciales CEL–– respondió apuntando a su teléfono celular: "Esto es un CEL". Los senadores de oposición han señalado que la terna enviada por el presidente no cumple con las características mínimas para los cargos que se pretenden ocupar.