El Gobierno decidirá la vida útil de las nucleares según vayan las renovables

M. Á. N.

Nueve de las 14 centrales térmicas de carbón que en la actualidad están en funcionamiento en España se cerrarán antes de 2020, principalmente porque no han hehco las inversiones requeridas para cumplir con las exigencias de la normativa europea sobre descarbonización y desulfurización.

Las cinco restantes, que sí se han adaptado, pasarán ese rubicón; pero su esperanza de vida no superará 2030, según las previsiones ministeriales. Estas son As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), propiedad de Endesa; Aboño y Soto, ambas en Asturias, que controla EDP España, y Los Barrios (Cádiz), cuyo propietario es Viesgo (este activo no se vendió a Repsol).

Por su parte, el gas natural continuará, a través de los ciclos combinados, con la labor de respaldo del resto de energías que tiene en el sistema actual, sobre todo tras la desaparición del carbón. No obstante, deberá “reinventarse”, en palabras del secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, si quiere mantener ese protagonismo colateral actual más allá de esta fase de transición. Es decir, basarse en gas renovable, cero en emisiones. En todo caso, tendrá un papel importante en sectores como el transporte de mercancías y en el marítimo.