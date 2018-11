Un nuevo informe acusa a Bankia de ocultar a los accionistas una reclamación millonaria

Un informe pericial presentado solo unos días antes del inicio del juicio por la salida a Bolsa de Bankia ha centrado la cuarta y última jornada del año. Las defensas de los 34 procesados no quieren que se acepte en la causa y han llegado a acusar a su autor, un inspector del Banco de España, de falta de independencia. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, asegura que Bankia ocultó en el folleto de salida a Bolsa información sobre el litigio que mantenía con la aseguradora Aviva, que le reclamaba 904 millones de euros.

Bankia ofreció en el folleto de emisión de la OPS (oferta pública de suscripción de aciones) "información incompleta", según concluye el inspector, Antonio Busquets, "al no revelar el importe de la reclamación, 904 millones de euros, e incorrecta, al indicar que no tendría un impacto material adverso en la situación financiera del Grupo Bankia". Esta reclamación de Aviva no se tuvo en cuenta ni en las cuentas anuales de 2011 formuladas el 28 de marzo de 2012, con Rodrigo Rato como presidente, ni en las cuentas reformuladas el 25 de mayo de 2012, cuando ya presidía la entidad José Ignacio Goirigolzarri, recuerda el perito en su informe.

Ya en la sesión del miércoles el abogado de Rodrigo Rato, Ignacio Ayala, criticó duramente el nuevo informe, que tiene fecha de 14 de noviembre y fue entregado a la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de la tercera ampliación del informe pericial que en su momento el juez de instrucción, Fernando Andreu, encargó a dos inspectores del Banco de España. Los dos expertos determinaron que la salida a Bolsa de Bankia fue fraudulenta.

Para el abogado de Rato ese informe debería retirarse como prueba porque causa indefensión a su cliente. Ayala llegó a atacar a Busquets, al cuestionar su independencia y preguntarse si es que "investiga por su cuenta y riesgo". "¿Quién ha encargado ese informe? La Fiscalía no lo ha pedido; el tribunal no lo ha pedido", aseguró durante su intervención, a la que sumó varias preguntas retóricas: "¿O hay una autonomía pericial?", "¿O es que Busquets se ha convertido en parte acusadora?"

En la sesión de este jueves el resto de defensas de los acusados coincidieron con Ayala al criticar el informe y al perito que lo ha redactado y aseguraron que el momento en el que ha llegado a la causa, cuatro años después de su primer trabajo sobre la salida a Bolsa de Bankia, les impide encargar una contrapericial que lo rebata. La Fiscalía Anticorrupción aportó el informe en la primera sesión del juicio. El miércoles las acusaciones no habían podido consultarlo al no estar toda la documentación subida a la red.

Entre otras descalificaciones, los abogados defensores critican que los sucesivos informes de Busquets han ido dando distintos resultados, con hasta siete "imágenes fieles" del estado contable de Bankia. Fuentes de las defensas aseguran también que cada perito dio cifras distintas cuando examinó la situación de la entidad.

El informe del perito, de 21 páginas, concluye diciendo que "la existencia de algún ilícito penal [...] tendrá que ser apreciada por la autoridad competente". Asegura esto después de indicar que Bankia vendió a Mapfre en 2014 una participación del 50% en el capital social de Aseval y Laietana Vida por 147 millones de euros, cuando el coste de esa participación "era al menos de 551 millones". "La diferencia entre ambos valores, 404 millones, podría entrañar algún tipo de compensación por las eventuales pérdidas registradas por Mapfre en la OPS de Bankia". Y añade que eso es "algo imposible de demostrar con la información disponible".

El juicio se retomará el próximo 8 de enero, sesión en la que la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, comunicará a las partes la decisión de la sala respecto a las cuestiones previas, tras lo cual darán comienzo las declaraciones de los 34 acusados.