La comisaria de competencia defiende que sería mejor pactar una ‘tasa Google’ global

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vertager, ha abogado hoy por una política homologada en materia impositiva para poder llevar a cabo actuaciones conjuntas. Se refería a la denominada tasa Google, que se ha quedado atascada a nivel europeo ante la oposición de varios países, mientras que otros como España o Reino Unido preparan las suyas. Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, manifestó que entiende que los países apliquen su propia tasa digital, en referencia a la proyectada por el Gobierno español, pero teme que se acabe en una fragmentación.

"Es un buen argumento tener un impuesto digital europeo para igualar cómo se fiscaliza a otras actividades", ha defendido. Y ha añadido: "Entiendo por qué los países lo están haciendo por su cuenta. No me opongo a que los países lo hagan". La comisaria prefería un proyecto conjunto. "Lo mejor sería una solución global y estamos trabajando con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aunque si no, sería bueno un acuerdo a escala europea", apostilló Vestager.

Hablando del conflicto por quién debe pagar el impuesto de las hipotecas que se ha generado en España, se ha limitado a reseñar que se trata de un tema muy específico de España y que entre los impuestos de países "siempre hay diferencias, al igual que las hay en la tributación de empresas en cada país". Ha puesto como ejemplo que en unos países, caso de Hungría, el tipo medio del Impuesto de Sociedades es del 9%, mientras que en otros asciende hasta el 29%.

Le gustaría repetir mandato

Sobre la prevista separación de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española, Vertage subrayó que no tiene preferencias. "Lo importante es que haya una buena cultura, que se cumplan las funciones encomendadas y se vigile bien".

La comisaria terminó el acto reconociendo que le gustaría continuar otro mandato "porque me da la sensación de que estamos en medio de una tarea que tiene que completarse". La política danesa ha reconocido que le gustaría "contar con el privilegio" de seguir con el trabajo realizado en los últimos años "en la defensa de la competencia y los consumidores", aunque ha admitido que no es una persona a la que le guste hacer planes a largo plazo.

Preguntada por si habían abierto actuaciones relacionadas con ventajas fiscales a empresas concretas (la pregunta hacía referencia concreta a Inditex) la comisaría danesa simplemente manifestó: "Investigamos actuaciones, pero no damos nombres hasta que no haya evidencias" de que ha actuado irregularmente. Solo quiso referirse a Ikea, sobre la que sí son oficiales las pesquisas por supuestas ventajas fiscales en los Países Bajos. "Estamos investigando a Ikea", confirmó.