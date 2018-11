REACCIONES | Impuesto de las hipotecas: oleada de críticas contra la decisión del Supremo

EL PAÍS

Unanimidad en la banca sobre el impuesto hipotecario: no se puede devolver lo que no se ha cobrado

Las entidades asumen el pago del impuesto a partir de ahora, pero consideran injusta la retroactividad.

Las seis entidades cotizadas en el Ibex 35 han mantenido una posición semejante sobre la polémica del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD). Consideran que no hay justificación legal para se les reclame el impuesto con retroactividad "porque no se puede devolver algo que no se ha cobrado", señaló José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander. Todos consideran que la responsabilidad recae sobre las Comunidades Autónomas, cuyas haciendas son las que han ingresado el AJD. http://cort.as/-Btk3