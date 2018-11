Hacienda mantiene los límites para acogerse a la tributación por módulos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este martes en el Foro CINCO DÍAS que mantendrá los límites para acogerse el régimen de estimación objetivo o de módulos y no endurecerá el año que viene, como estaba previsto, este tipo de tributación. Se trata de una medida fiscal que beneficiará a medio millón de autónomos, según calcula la titular de Hacienda.

La actual legislación preveía que en 2019 se endurecieran los umbrales para acogerse a este particular régimen de tributación. De hecho, a partir del próximo año se excluiría de este régimen, que permite a los autónomos pagar impuestos en función de algunos parámetros como los metros del local o el consumo de electricidad entre otros, cuando los rendimientos íntegros del autónomo superen los 150.000 euros, cuando la facturación a otros empresarios o profesionales supere los 75.000 euros o en el caso de que las compras en bienes y servicios superen los 150.000 euros.

Pero la ministra de Hacienda ha avanzado que mantendrá los actuales límites de exclusión y no endurecerá la tributación por módulos en 2019. Así, el límite de exclusión del sistema se mantiene en los límites actuales que impiden a los empresarios individuales acogerse a este régimen cuando los rendimientos íntegros del autónomo superen los 250.000 euros, cuando la facturación a otros empresarios o profesionales superen los 125.000 euros o en el caso de que las compras en bienes y servicios superen los 250.000 euros.

No prórrogar Presupuestos

Durante su intevención, Montero ha asegurado que no contempla una prórroga presupuestaria puesto que mantiene abierta la negociación con los partidos de la oposición, pese a que los partidos independentistas catalanes ya ha avisado de que no los negociará tras conocer la semana pasada las acusaciones de la fiscalía y la abogacía del Estado por el 1-0. "Hay que dar tiempo para que las cosas se asiente", ha indicado la ministra

Las declaraciones de la ministra contrasta con la postura evidenciada ayer por su compañera de gabinete, la minitra de Economía, Nadia Calviño, quien aseguró a la entrada del Eurogrupo que no descarta la prórroga presupuestaria.

Impuesto sobre las hipotecas

La ministra ha tratado de ser prudente sobre la decisión del Tribunal Supremo respecto al impuesto a las hipotecas. Ha insistido en que hay que esperar a la decisión del pleno del alto tribunal que aclará quién tiene que pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados, el banco o el cliente y si la decisión comporta retroactividad. "El impacto para las comunidades autónomas si la retroactividad es a cuatro años serían 5.000 millones de euros en las arcas públicas, pero se reclamaría a las entidades financieras", ha explicado la ministra. "Tenemos que compatibilizar los derechos de los ciudadanos pero no es el Estado el que tendría que aportarlo", añade.

La ministra ha evitado responder sobre la posibilidad de que el Supremo certifique que el impuesto lo pagan los bancos, lo que provocaría una reclamación de los ciudadanos a las agencias tributarias autonómicas, pero estas no pudiera cobrar ese impuesto pasado a los bancos porque en aquel momento no estaba definido el sujeto pasivo. "Me preocupa que me haga esa pregunta", ha dicho.

"Nosotros consideramos que la subida del Salario Mïnimo Interprofesional (SMI) no va a tener efectos en pérdida de empleo", ha asegurado Montero, que ha recordado que en ocasiones pasadas esta medida ha aumentado el consumo y "ha supuesto un resorte para el dinamismo económico".