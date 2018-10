Montero descarta más subidas fiscales para 2019

No habrá más subidas fiscales tras la presentación de los Presupuestos para 2019, avanza el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado este lunes que el Gobierno vaya a aprobar cuatro subidas fiscales más para ampliar las exigencias de Bruselas y ha opinado que las autoridades europeas están "bastante satisfechas" con el borrador de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Al respecto ha puesto un ejemplo: "No se puede hacer que los ciudadanos mantengan un sprint continuo, porque cuando el sprint es sostenido, deja de tener efecto y causa desfallecimiento".

Montero ha aclarado en un desayuno informativo en Sevilla que no aumentará cuatro tributos: el impuesto a la banca, el impuesto a las primas de seguro, la eliminación del límite a las bases máximas de cotización a la Seguridad Social, o la supresión de deducciones del impuesto de sociedades.

Ello a pesar de que Montero ha concretado que el problema de las cuentas es la recaudación del Estado: "España no tiene un problema de gasto, tiene un problema de ingresos porque no se puede sostener un Estado social con características homologables a nuestros socios europeos con unos ingresos que se sitúan siete puntos por debajo de nuestra zona euro. Por eso hemos pedido un esfuerzo mayor a las rentas más altas de este país", ha afirmado sobre la subida del IRPF que afectaría al 0,5% del total de los contribuyentes. "El 99,5% de los ciudadanos no pagarán más IRPF", ha enfatizado.

Sobre el balance hecho por Bruselas de los Presupuestos, Montero ha precisado: "Las autoridades europeas nos han requerido información para consolidar esos datos [de los Presupuestos] y estoy convencida de que certificarán que se produce un ajuste estructural (del déficit) del 0,4%, que es lo que se había pactado con ellos", ha manifestado.



Por otra parte, sobre la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, ha negado que su subida haya sido una exigencia de Unidos Podemos. Por el contrario, Montero ha explicado que ha sido "un acuerdo bastante espontáneo" entre el partido de Pablo Iglesias y el Gobierno para sacar adelante las cuentas del próximo ejercicio, que estaba contemplado en el programa electoral del PSOE. La previsión es que el salario mínimo suba de forma progresiva hasta los 1.000 euros. "España es de los países desarrollados del entorno que tiene el salario mínimo más bajo del conjunto de la Eurozona", ha considerado.

Sobre el impuesto de sucesiones, Montero ha asegurado que “armonizará” el tributo entre todas las comunidades autónomas para evitar las desigualdades de tributación. "Los expertos de financiación autonómica deben garantizar que no haya dumping fiscal. Existe una deslegitimación de este tributo gracias al PP. Este fenómeno hay que abordarlo y ponerle corrección (…) Este impuesto existe desde los romanos para evitar los privilegios del derecho de cuna”, ha recordado.