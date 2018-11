Unanimidad en la banca sobre el impuesto hipotecario: no se puede devolver lo que no se ha cobrado

Las seis entidades cotizadas en el Ibex 35 han mantenido una posición semejante sobre la polémica del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD). Consideran que no hay justificación legal para se les reclame el impuesto con retroactividad "porque no se puede devolver algo que no se ha cobrado", señaló José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander. Todos consideran que la responsabilidad recae sobre las Comunidades Autónomas, cuyas haciendas han ingresado el AJD.

Sin entrar en qué sería mejor, si dejarlo como estaba (paga el cliente) o cambiarlo (lo abona la entidad), los consejeros delegados de Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter, dicen que si corresponde a ellos asumirlo, lo harían inmediatamente, aunque eso supondría repercutirlo en el precio.

No obstante, dejan abierto si elevarían el precio de las hipotecas en la misma medida que suponga la carga del impuesto, o cobrarían menos gracias a ahorros de costes en los procedimientos, como sugirió María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter. "El precio final de las hipotecas depende de la competencia en el mercado, que es mucha, y la capacidad de cada banco para ser rentable con sus productos", dijo Jaime Guardiola, número dos del Sabadell. El Gobierno también está a la espera de la sentencia del Supremo porque asumirá la decisión que se tome en la reforma de la Ley Hipotecaria, todavía en trámites en el Congreso, pese a que debería haberse aprobado hace más de un año.

Santander: "Necesitamos un marco claro y seguro"

José Antonio Álvarez fue el más firme defensor del sistema hipotecario, del que dijo que "apenas necesita reformas porque ha funcionado bien durante décadas". Recordó que gracias a su eficiencia, el 80% de las familias son propietarias de su vivienda en España, "y se ofrecen las hipotecas más baratas de Europa".

BBVA: "No se puede castigar al que cumple la ley"

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, afirmó este lunes que "no se puede penalizar a quien ha cumplido la ley" en lo relativo al impuesto de hipotecas, porque las entidades financieras "no han ingresado el importe" sino las Haciendas autonómicas. Torres ha insistido en que, si los clientes "han pagado" el impuesto, "no ha sido porque los bancos lo hayan fijado en una cláusula, sino porque lo decía un reglamento" que las entidades han cumplido "en todo momento,

según la legislación vigente, hasta la sentencia del 16 de octubre".

CaixaBank: "Nunca hubo mala fe de los bancos"

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, apuntó sobre esta cuestión: "No hay ninguna mala fe, ni ganas de dilatar procedimientos judiciales. Quien no ha hecho nada malo no debe ser penalizado por ello", insistió el banquero antes de apuntar que, aunque va a tener "una repercusión social inmediata". Gortázar admite que se encarecerán las hipotecas si finalmente el banco debe asumir el tributo por exigencia regulatoria. También indicó que varias sentencias ratificadas por el Alto Tribunal han concluido que sean los clientes los que asuman el impuesto.

Bankia: "El precio futuro dependerá de la competencia"

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, entiende que será la entidad quien deba asumir el pago del impuesto de hipotecas. Se sumó a la petición de reclamar "un pronunciamiento claro y nítido, si se cambia la ley, lo normal es que no hubiera retroactividad, ni penalización".

Sobre las consecuencias de que las entidades financieras puedan asumir el pago del IAJD, Sevilla explicó que "no se debería repercutir al cliente si hay un cambio de criterio, la repercusión en precio va a depender de la competencia y en este segmento es muy fuerte". Avanzó que Bankia continuará con sus hipotecas sin comisiones para los clientes vinculados. Además, recordó que la nueva ley hipotecaria, debería aprobarse pronto, "ya que considera que el proceso se está alargando "más tiempo del razonable".

Sabadell: "El Supremo debería reconsidera su posición"

El presidente del Sabadell, Josep Oliu, fue más lejos que otros banqueros y pidió que el Supremo que "reconsidere" su decisión en un asunto que es "especialmente grave". Durante su intervención en el II Encuentro Económico Asegurador, Oliu hizo pidió al alto tribunal que tenga en consideración la posible inestabilidad jurídica y bancaria que puede acarrear su sentencia del 16 de octubre pasado. Oliu resaltó que los bancos presentan actualmente un problema de baja rentabilidad, "a pesar de que esta no sea la percepción popular".

Bankinter: "No podemos dar hipotecas que no sean rentables"

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, aseguró el banco tomará las medidas necesarias para seguir siendo competitivo y no perder dinero. Se intentará no repercutir todo el coste sobre el cliente, pero sí que una buena parte se distribuirá sobre la vida media del préstamo, que es de unos 12 años. "No podemos dar hipotecas que no sean rentables, no se puede vender por debajo del coste", precisó.