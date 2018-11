Una caída coyuntural de las ventas de choches

Sigue la resaca por la entrada en vigor en septiembre de la nueva norma de emisiones WLTP, que provocó la liquidación de stocks y el adelanto de las ventas al verano. Pero en octubre, el mercado ha caído ya solo un 6,6%, y no ha afectado al optimismo del sector, según Mikel Palomera, máximo responsable de Seat España que, a pesar de bajar un 19,4% en octubre, afianza su liderato: “El mercado sigue influenciado por el adelanto de matriculaciones, pero ha afectado sobre todo al canal de empresas. El de particulares cae solo un 3%, menos que el total, y Seat ha crecido casi un 3% respecto a 2017. Además, el tráfico en los concesionarios es superior al del año pasado”. Lo cierto es que las ventas a empresas bajaron un 9% en octubre y los alquiladores un 23%, más que las de particulares, menos manipulables con automatriculaciones. Y las señales de buena salud se completan con las entregas de vehículos comerciales, que mantienen su vigor y crecieron un 2,8% el mes pasado.

La realidad es que los excesos del verano se van digiriendo y el reto ya no es la liquidación de los modelos de kilómetro cero, sino la falta de coches para entregar. “No tenemos nada para vender”, declaraba a EL PAÍS un comercial de Renault. La misma escena se repetía en concesionarios de otras marcas, como Seat y VW. Y es que no todos habían hecho los deberes para adaptarse a la normativa WLTP, y mientras algunas como Peugeot estaban listas y disfrutan ahora de esa ventaja, otras, como las del grupo VW o Renault, no han recuperado aún el ritmo de entregas, en muchos casos por retrasos en el suministro de algunos motores.

Estos cuellos de botella podrían explicar las fuertes oscilaciones de las ventas. Así, Peugeot se alzaba al liderato con una subida del 19,6%, Seat era segunda cayendo casi lo mismo (un 19,4%) y VW tercera con un 12,7% menos. Entre las que han aguantado en positivo destaca Toyota, que se ha alzado al cuarto puesto (5,1%), Hyundai, que ha sido séptima (14,5%), Ford, octava (7,2%) y Mercedes, novena (9%). Pero han sorprendido los fulgurantes despegues del 35% logrados por Dacia y BMW en los puestos 12 y 13. En el lado opuesto están las caídas de Renault (-47%) en el quinto puesto y Opel (-14%), en el sexto. Y la de Audi, con una bajada del 55,9%.

Sin embargo, la volatilidad extrema apenas afecta todavía al ranking del año, donde Seat consolida el liderato aumentando en 1.000 unidades su ventaja sobre VW y en 1.700 sobre Renault, que sigue tercera, aunque muy amenazada por Peugeot, a solo 700 matriculaciones. Y entre las premium, Audi también conserva un cómodo margen de 5.500 coches sobre Mercedes y casi 8.000 sobre BMW. La amenaza al liderato de Seat y Audi está ahora en las dificultades de suministro del grupo VW que en la competencia.

El momento Peugeot

La marca francesa ha dominado el mercado español en octubre y está aprovechando a fondo el círculo virtuoso que disfruta últimamente. Tiene a favor la coyuntura y, en especial, las distorsiones de la norma de homologación WLTP: “Acabamos de cerrar otro mes excelente y hemos sido líderes en un mercado muy afectado por las carencias de producto de algunos competidores importantes. En Peugeot llevamos trabajando desde el año pasado en actualizar la gama y hoy el 100% de nuestros motores cumple con la nueva norma EURO 6.2. Así que no hemos tenido problemas de suministro de nuestras fábricas y ha sido una de las claves para lograr el liderazgo”, destaca a EL PAÍS, Helene Bouteleau, directora general de Peugeot España y Portugal.

La marca tiene también a favor el éxito de la gama SUV, con los 2008 y 3008 creciendo al 50% y el 45%, respectivamente, en el último mes, y el 5008 subiendo un 70% en el año. Eto refuerza el optimismo de la ejecutiva para el resto del año: “Tenemos buen nivel de stock para vender y nos están beneficiando los últimos lanzamientos, como los 508, Rifter y Partner. Si le sumamos que somos la marca líder en SUV con los 2008, 3008, 5008, y que tenemos una red motivada, creo que cerraremos un año histórico”.