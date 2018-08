Taxistas y Uber no solo batallan en España: el pulso se encona en EE UU y Europa

Los taxistas españoles firmaron el 1 de agosto una tregua en su batalla contra los VTC, vehículos con licencias de transporte que trabajan en plataformas como Uber o Cabify. Pero la guerra no ha acabado y la huelga puede reactivarse si tras el verano no se garantiza el límite de una VTC por cada 30 taxis. El conflicto no es exclusivo de España y en el resto de la UE libran pulsos parecidos. También en EE UU: Nueva York ha marcado un hito al congelar las licencias que usan Uber o Lyft.