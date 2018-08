El aeropuerto de Alicante-Elche vive sin incidencias la huelga de pilotos de Ryanair

La huelga convocada por pilotos de la compañía Ryanair en cinco países apenas ha tenido repercusión en uno de los aeropuertos más afectados en España, el de Alicante-Elche El Altet. Tanto los representantes de la aerolínea irlandesa como los del terminal aéreo alicantino repetían la misma consigna: la mañana ha sido tranquila, todos los afectados han sido recolocados con la suficiente anticipación, no ha habido incidentes. En total, 14 vuelos, siete de ida y otros tantos de vuelta, han sido cancelados en El Altet, de los cerca de 400 que Ryanair ha tenido que dejar en tierra en toda Europa a causa del paro organizado por los pilotos. Dos por la mañana y otros cinco por la tarde de este viernes, la mayoría con aterrizaje en pistas británicas o irlandesas, según fuentes de la compañía.

Un reguero constante de unos cien pasajeros fluía sin pausa esta mañana junto a los puestos de facturación de Ryanair en el aeropuerto alicantino. Todos ellos volaban en vuelos que no tenían más problemas que los habituales de una jornada de agosto. A todos había que tranquilizarles cuando se les preguntaba, porque no les constaba problema alguno. Ryan, un inglés que regresaba a Londres junto a su familia, señalaba que no les habían “avisado de que haya ninguna incidencia, más allá de un posible leve retraso”. Él, como el resto de viajeros con billete de la aerolínea irlandesa, no había sufrido más inconvenientes que los nervios típicos de cualquier viaje, el peso de las maletas y el zigzag de las filas que conducen a los mostradores de facturación. “No hay ningún color rojo en el panel”, añadía. En los tableros de información, el logo de la compañía que dirige Michael O’Leary aparecía junto a vuelos programados durante todo el día a destinos habituales, como los aeropuertos de Londres o el de Dublín, y a otros menos frecuentes, como el de Vasteras (Suecia), el de Oslo (Noruega) o el de Knock (Irlanda). El resto del aeropuerto de El Altet permanecía tranquilo esta mañana, con su flujo constante de pasajeros y acompañantes, sin incidencias destacables y con tres de las cinco plantas de aparcamiento en la zona de llegadas sin plazas disponibles.

Las cifras que maneja Ryanair contabilizan un total de 396 vuelos cancelados que afectan a pasajes con destino o procedencia de Irlanda, Suecia, Bélgica o Alemania, el país que presentaba un mayor recorte de vuelos, con 250. Según un comunicado enviado por la aerolínea de bajo costo, al final, no tuvieron que suspender ningún vuelo en Holanda, otro de los países en el que los pilotos habían llamado a la huelga. “Más de 2.000 vuelos (el 85% de la programación prevista para este viernes) operarán con normalidad, transportando a casi 400.000 pasajeros por toda Europa”, continuaban las mismas fuentes. La compañía aseguró también que había notificado a sus clientes “la posibilidad de ser reubicados de forma gratuita, recibir el reembolso de su billete o las opciones de rutas alternativas”.