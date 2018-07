Barack Obama alerta contra los líderes que avanzan “hacia formas de Gobierno más autoritarias”

Ni en una ocasión pronunció el nombre de Donald Trump. Pero la sombra del actual presidente estadounidense planeó durante toda la intervención madrileña que el anterior inquilino de la Casa Blanca ha desarrollado esta mañana en un foro. Barack Obama, presidente número 44 de Estados Unidos, arremetió contra aquellos líderes que se apoyan en "los miedos y resentimientos" que genera en la sociedad la revolución digital que vive el mundo, en lugar de políticas que impulsen la cooperación y soluciones prácticas. "Son un gran peligro", alertó durante su participación en la Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular.

Obama es un reconocido optimista. Este viernes en el evento en el que ha hablado en Madrid —en el foro participaban también varios premios Nobel, ministros españoles y el presidente electo de Colombia, Iván Duque— volvió a usar su palabra-fetiche "hope" (esperanza), que en 2008 le llevó a la cima del poder de la mayor potencia mundial. El primer presidente negro de EE UU dijo que, pese a las dificultades actuales, si tuviera que elegir un momento histórico para nacer, el día de hoy sería el que ofrecería más posibilidades de tener una vida con salud, educación y seguridad. Pese a ello, los retos son muchos. Y Obama citó dos que le preocupan especialmente en las democracias occidentales.

El primero es el surgimiento de realidades alternativas. Antes, dijo el presidente, se podía estar en desacuerdo sobre las recetas para resolver los problemas, pero los hechos básicos eran los mismos. "Hoy vemos que no nos ponemos de acuerdo sobre la misma realidad", resumió. Obama dice poder comprender, aunque no comparta, que haya gente que opine que es mejor no hacer nada contra el cambio climático. "Pero si alguien me dice que el cambio climático lo inventaron los progresistas para destruir América, entonces ya no sé qué decirte", añadió despertando una carcajada del público que abarrotaba el auditorio. Y este problema de falsedades vendidas como realidades "va a más y ha sido explotado por fuerzas políticas internacionales para amplificar las diferencias", alertó.

Lucha contra el cambio climático

El segundo gran problema es, según Obama, son los políticos que no tratan de unir a la gente, sino dividirla y explotar esas diferencias. "Es en esos casos cuando la democracia comienza a romperse. Cuando la confianza se sustituye por miedo", añadió. Los dos mensajes parecían dirigidos directamente a Trump. "Este es el momento de prestar atención y no permitir avanzar hacia formas de Gobierno más autoritarias", zanjó.

Obama insistió en la importancia de luchar contra el cambio climático, e insistió en "el escaso interés" de la Administración Trump por abordar uno de los grandes retos que afronta el mundo. Pero, en un esfuerzo por buscar la cara positiva, Obama habló de cómo las empresas han acelerado el camino para incorporar las tecnologías verdes y reducir las emisiones de gases. El líder estadounidense mostró su sorpresa por la velocidad de la revolución digital que vive la economía mundial, equiparable a la Revolución Industrial, pero mientras esta sucedió a lo largo de 200 años, la actual ha irrumpido en solo 10 o 20 años. "La economía cambia muy rápidamente. Y no creo que la mayor parte de los Gobiernos estén listos ya", añadió.