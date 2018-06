Trabajo niega que vaya a negociar la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco

El Ministerio de Trabajo rechaza tajantemente que vaya a negociar con el País Vasco la transferencia de la Seguridad Social o su régimen económico. Fuentes del Departamento que dirige Magdalena Valerio ha negado que el Gobierno central esté dispuesto a tratar este asunto.

Este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con el lehendakari, Iñigo Urkullu. También se han visto la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, con la consejera vasca, María Jesús San José. Tras este último encuentro, San José habría afirmado, informa Europa Press, que ambas administraciones negociarán la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi, al igual que el resto de competencias pendientes, aunque reconoce la "complejidad" del proceso.

Desde el Departamento que dirige Valerio, han sido tajantes al desmentir este extremo. Y han subrayado que "no se ha tratado el asunto". Además, han insistido que en las informaciones publicadas no hay declaraciones directas de la consejera vasca sino interpretaciones a sus palabras. Otras fuentes gubernamentales confirman que el asunto no se ha tratado, ni siquiera se ha planteado en las reuniones interministeriales que se han venido celebrando en los últimos días.

La transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social es una reclamación histórica del PNV, apoyándose en que el Estatuto de Gernika tiene recogido esto en su artículo 18. No obstante, ningún gobierno central ha admitido que esto se pueda negociar con el argumento de que con ello se rompería la caja única y sería algo inconstitucional.