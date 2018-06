La llegada al poder en Italia de una heterodoxa coalición compuesta por el Movimiento 5 Estrellas y La Liga provocó un enorme revuelo en los mercados financieros durante el mes de mayo. Tras descubrirse que dicha coalición barajaba una salida del euro, una concatenación de vaivenes políticos, propios de la idiosincrasia italiana, provocó una caída de la divisa única, de las plazas bursátiles europeas y, sobre todo, de los mercados de renta fija de la denominada «periferia» del bloque. El fantasma de una nueva posible salida de la zona del euro por parte de un país de la Unión Europea volvía a aparecerse.

En primer lugar, cabe recordar que la paranoia respecto de esta cuestión está justificada. En efecto, ya sea Grecia o Italia, la salida de cualquier país de la zona del euro sentaría un precedente mortal, ya que, si los hechos demostrasen que un país puede efectivamente abandonar la divisa única, sería necesario medir la probabilidad de que se produjese un acontecimiento de estas características en cada país. Por lo tanto, un euro nunca valdría exactamente lo mismo: dependería del país donde se encontrase. Todo inversor tendría la tentación de poner sus euros a buen recaudo en los países más seguros y sacarlos de los más débiles. Ello implicaría el final de la fungibilidad del euro y, por tanto, de esta divisa en sí misma. Así pues, nos encontramos ante un reto considerable.

¿Existe una posibilidad real de que la Italia de 2018 salga de la zona del euro?

Técnicamente, es perfectamente posible que un país soberano vuelva a instaurar el uso de su antigua divisa nacional. No obstante, para ello tienen que darse al menos dos condiciones. En primer lugar, el país en cuestión tiene que querer hacerlo. Sin embargo, las últimas encuestas de opinión ponen de relieve que la mayoría de los italianos desea permanecer en la zona del euro. Cierto es que nada impide que un gobierno elegido democráticamente tome decisiones contrarias a la voluntad del pueblo. Con todo, sería cuanto menos paradójico que un gobierno que se define explícitamente como «del pueblo» adoptase ese enfoque. En segundo lugar, se trata de una medida que debe ejecutarse por sorpresa. En efecto, un Ejecutivo que diese a conocer con antelación una decisión así provocaría, claro está, una fuga de capitales inmediata que lo sumiría en la ruina incluso antes de poner en marcha dicha medida. La combinación de estos dos obstáculos hace que un gobierno italiano que se decantase por la vía del «Italexit» se vería obligado a traicionar el mandato de sus electores de forma explícita y deliberada. Creemos que esta hipótesis es poco plausible.

¿Quiere esto decir que Italia volverá rápidamente al redil? ¿Que, en ese supuesto, los mercados financieros retomarían su favorable trayectoria, apuntalada por la convergencia del coste de la deuda entre los países de la zona del euro que comenzó una jornada estival de 2012 bajo los tranquilizadores auspicios de Mario Draghi?

Este escenario nos parece muy improbable por dos motivos.

En primer lugar, si bien el recién constituido Gobierno de Giuseppe Conte no puede anunciar un plan para salir de la divisa única, no cabe duda de que pretende erigirse como el artífice de la ruptura de la política económica: la doxa del rigor presupuestario se pondrá en tela de juicio. Resulta poco probable que los mercados financieros acojan con agrado un descenso deliberado a los abismos de los déficits presupuestarios. No obstante, no se trata de un riesgo que vaya a tener mucho recorrido en un primer momento, principalmente porque Italia dispone de cierto margen de maniobra que puede emplear sin correr riesgos (actualmente, el déficit presupuestario del país es inferior al de Francia, y puede jactarse de exhibir una situación de superávit en su balanza por cuenta corriente). Además, no es descabellado pensar que la obsesión de Matteo Salvini respecto de la cuestión migratoria ofrece a Bruselas o al eje franco-alemán una oportunidad para negociar y lograr, previa ayuda en esta cuestión, que el país transalpino presente un programa económico del agrado de los mercados.

El segundo motivo de preocupación es más profundo y va más allá de Italia.

A día de hoy, las reformas —de corte estructural en cada país europeo y de tipo institucional en el seno de la Unión Europea— siguen en sus fases iniciales. Esta carencia se ve enmascarada por el hecho de que, hasta la fecha, el banco central ha mantenido un enfoque de respaldo activo, a lo que se suma un ciclo económico favorable. Sin embargo, puede resultar devastadora cuando la economía se ralentice en unos meses, sobre todo si esa desaceleración tuviese lugar en un contexto de retirada de estímulos por parte del BCE. En efecto, debido a la ausencia de reformas suficientes que hayan permitido reducir las tasas de endeudamiento, los mercados no volverán a conceder a los países periféricos más débiles el lujo de poder utilizar el arma presupuestaria sin que ese uso se traduzca en unos tipos de interés más elevados. Por su parte, resulta evidente que la Unión Europea no volverá a disponer de un presupuesto comunitario con capacidad suficiente para suplir las carencias de los Estados más vulnerables. Dicho de otro modo, los países más débiles serán los más perjudicados y, de este modo, la magnífica dinámica de convergencia entre países de la zona del euro de la que se han beneficiado los mercados de renta variable, de renta fija y de deuda corporativa durante los últimos seis años correrá el riesgo de quedar drásticamente en entredicho. A este respecto, cabe destacar que un panorama de estas características justifica per se el cariz de urgencia que el presidente francés Emmanuel Macron trata de infundir a la puesta en marcha de su programa de reformas en el país galo.

En resumen, ni las políticas monetarias ni las presupuestarias contarán con la misma flexibilidad que en el pasado para estabilizar la próxima ralentización económica. Por tanto, esta siguiente fase del ciclo económico exigirá que los inversores abandonen los patrones de comportamiento que han adquirido desde 2012 y que revisen drásticamente su gestión de los riesgos de mercado.

Didier Saint-Georges es miembro del comité de inversión de Carmignac