El Gobierno presta 7.500 millones a la Seguridad Social para abonar la paga extra de las pensiones

El Gobierno ha aprobado la concesión de un crédito por valor de 7.500 millones para abonar la paga extra de las pensiones de junio. Así lo ha anunciado la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este viernes.

En estos momentos los pagos mensuales de las pensiones prácticamente se financian con lo que se recauda por cotizaciones de los trabajadores. Sin embargo, cuando llega junio y diciembre la nómina mensual casi se duplica al tener que abonar la paga extra además de la prestación. Este año la cuantía total de junio asciende a 17.720 millones, según ha confirmado Celaá.

De modo que el Ejecutivo tiene que buscar fondos adicionales para financiarlo. El Gobierno del PP optó por sacar estos recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que llegó a registrar en su mejor momento 66.815 millones, allá por el año 2011. En total se han extraído 74.437 millones al sumar los rendimientos que brindaban los títulos de deuda pública en los que estaba invertido el dinero. Desde que se inició el déficit en el sistema precisamente en 2011, la cantidad guardada en el fondo ha ido menguando hasta quedarse en la actualidad en unos 8.000 millones. Es decir, el equivalente a solo una mensualidad más.

Para evitarse los titulares de que se agotaba la hucha de las pensiones, el Gobierno de Rajoy decidió emplear otra fórmula para financiar esos desfases de junio y diciembre: un préstamo que en 2017 fue de 10.192 millones, con un vencimiento de diez años y que no devengaba intereses. En los Presupuestos de 2018 que presentó el ministro Montoro y que todavía no se han aprobado, el crédito subió hasta los 15.164 millones. Sin embargo, los Presupuestos de 2018 todavía no están en vigor. Y sí que están prorrogados los de 2017. Así que el Gobierno de Pedro Sánchez simplemente ha tomado el préstamo prorrogado del año pasado. Una vez se aprueben en el Congreso las cuentas de 2018, se podrá disponer de los 15.164 millones previstos.

Con este crédito de 7.500 millones que entregará el departamento del Tesoro a la tesorería de la Seguridad Social, el Gobierno no tendrá que retirar esta vez un solo euro del Fondo de Reserva, tal y como ya tenía previsto el anterior Ejecutivo. El resto se financiará con los recursos generados por las cotizaciones, explican fuentes del Ministerio de Empleo. Y ello es gracias a que los ingresos están creciendo a tasas del 5,8%, impulsadas por la creación de empleo y la mejora de las bases de cotización. Según se recogía en los Presupuestos de 2018, el déficit del sistema cerrará el año en el entorno de los 17.500 millones. Si bien la enmienda del PNV para mejorar las prestaciones podría aumentar ese agujero. Si el Gobierno consiguiese aprobar y recaudar la llamada tasa Google antes de que termine el ejercicio, el Estado podría aumentar su transferencia a la Seguridad Social y paliar este deterioro adicional.