Solo la mitad de las empresas españolas informa sobre objetivos de desarrollo sostenible

Solo el 50,3% de las empresas españolas aporta información sobre objetivos de desarrollo sostenible, según el primer informe del Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) elaborado por la Fundación Bancaria La Caixa y la escuela de negocios Esade. El estudio afirma que los ODS "no impregnan todavía las estrategias de negocio" en el conjunto de las compañías españolas analizadas. Estos objetivos se aprobaron en 2015 por las Naciones Unidas y fueron firmados por 193 países con el compromiso de alcanzarlos en 2030.

Así, los sectores con más empresas que incluyen los objetivos de desarrollo sostenible en sus memorias son el tecnológico, en un 87,5%, seguido por el de energía y la construcción, ambos con un 70%. Por el contrario, los sectores con índices más bajos son el inmobiliario (31,6%), la industria (33,3%) y los de servicios de consumo, con un 35,7%. El documento se ha realizado a través del estudio de las memorias anuales de compañías cotizadas y un grupo de once empresas piloto que se han prestado al estudio: Caixabank, DKV, Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Inditex, Meliá hoteles, Repsol, Suez Spain, Telefónica y Colonial.

De los 17 objetivos que engloban el compromiso, los que más mencionan y a los que más importancia les dan las compañías son el trabajo decente y crecimiento económico (18,9%); la acción por el clima (18,2%) y la industria, la innovación e infraestructura 17,5%). Por el contrario, las políticas de retribución son opacas, así como el valor económico distribuido, especialmente en términos de fiscalidad y retorno a la comunidad. El documento, que busca contribuir a la difusión de los ODS entre las empresas españolas, incide en que son cada vez más los organismos que consideran los ODS un referente importante para su estrategia.

El director general de la Fundación Bancaria La Caixa, Jaume Giró, ha asegurado que los ODS "no rehúyen la rentabilidad", porque si no las empresas dejan de existir. "Hay que cumplir los objetivos de una compañía y al mismo tiempo ser sostenible. Además, no podemos tener una economía sostenible que no sea digital". Giró ha aprovechado la presentación para desvelar que el organismo ha reducido desde 2012 su huella de carbono en un 71%, hasta las 2.700 toneladas de dióxido de carbono en 2017.

ampliar foto ODS por importancia que le dan las empresas. fundación Bancaria La Caixa

El estudio defiende que los ODS muestran una estrategia alternativa de crecimiento a largo plazo, que solo es realizable con la implicación de las compañías y su plena identificación como actores principales de un nuevo modelo de desarrollo que propone hacer más con menos recursos. "Asumiendo los ODS las empresas pueden obtener nuevas oportunidades y reducir sus gastos, al tiempo que mejoran su reputación y fortalecen las relaciones con sus interlocutores principales: los clientes, los empleados y los reguladores", reza el documento.

Además, subraya que las empresas vinculadas a organismos promotores como la Red Española del Pacto Mundial presentan mejores resultados en transparencia y en voluntad de incorporar los ODS en sus memorias: un 67% de las socias frente al 48% de las firmantes y el 5% de las no adheridas. Respecto a la adopción de los principios de la economía circular el informe refleja que todavía es muy incipiente y "está lejos de comenzar a avanzar hacia el cambio de modelo que pretende superar la economía lineal". Las medidas más generalizadas son el reciclaje y la reutilización, pero la instauración de cambios disruptivos como la refabricación todavía no se apoyan desde las empresas.

Giró ha concluído asegurando que las empresas españolas "están en niveles comparables con las de otros países". "Los ODS son difíciles de cumplir. En cuanto a la administración pública, mientras que no ponga trabas y todo lo que sea facilitar que se hagan las cosas sin exigencias legales que no sean necesarias, está bien", ha sentenciado.