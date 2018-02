Un fallo en el sistema de venta de Renfe impide durante toda la tarde comprar billetes en España

Un fallo del sistema de venta de Renfe ha impedido desde la 16:00 de la tarde de este viernes comprar billetes en toda España, en máquinas de autoventa, en la aplicación de la compañía, por Internet y en taquilla, según han informado fuentes de Renfe. El fallo ha afectado, "principalmente, a estaciones de larga distancia", aunque no ha impedido la circulación normal de los trenes, porque el mal funcionamiento es solo del "sistema de comercialización", según ha detallado la principal operadora ferroviaria de España.

El fallo ha continuado hasta las 20.00 de esta noche, según ha informado la compañía en su perfil de Twitter: "Queda resuelta la incidencia en los sistemas de venta. Pueden surgir errores intermitentes hasta su total normalización. Sentimos las molestias", escribió la empresa a esa hora.

Centenares de usuarios de todo el territorio, sobre todo de las estaciones de Barcelona y Madrid, han expresado su descontento en las redes sociales, a lo que la cuenta oficial de Renfe en Twitter ha respondido disculpándose por una "incidencia en las comunicaciones".

Monsier Faché, el alias de un usuario de Twitter, escribió en su cuenta de esta red social: "Hola @Renfe, por un problema en vuestro sistema, que se ha caído, no se han emitido billetes y voy en un ave Madrid-Sevilla de pie sin asiento TODO el viaje. Entiendo que me devolverán el importe del billete o me corresponderá alguna indemnización, no?. Gracias". Ricardo Sixto, diputado en el Congreso de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, también ha tenido problemas para viajar. "Ha caído el sistema de venta de billetes de @Renfe. Ni por internet ni en taquillas se pueden adquirir billetes. Atocha convertida en un caos de desinformación en un viernes", escribió Sixto poco después de las 19.00 de esta tarde.