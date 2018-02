Disney revela detalles de sus parques ‘Star Wars’ y anuncia una atracción Marvel en Europa

Disney anunció en julio que en 2019 inaugurará la primera aventura de Star Wars que no se desarrolla en una pantalla sino en el mundo físico. Se llamaría Star Wars: Galaxy’s edge (el borde exterior de la galaxia) y sería una nueva atracción de Disneyland. Ahora, la compañía ha informado de que se tratará de parques temáticos dentro de Disneyland, en California, y de Hollywood Studios, en Florida. y que también habrá un hotel temático, en los que la aficionados a la saga galáctica podrán hacer una inmersión total. Para Europa, prepara una nueva atracción Marvel.

El anuncio de esta y otras novedades lo hizo el pasado fin de semana desde tierras niponas el presidente de los Parques y Resorts Walt Disney, Bob Chapek, quien asistió a la feria D23 Expo Japan 2018, según un comunicado de prensa. Para Hollywood Studios, la propuesta es vivir una aventura de la saga durante las 24 horas del día alojándose en un hotel que estará conectado con el parque Star Wars: Galaxy's Edge y del que todavía se desconoce su fecha de apertura.

El nombre del parque hace referencia a los confines de la galaxia, el remoto planeta Batuu, que fue en el pasado un importante cruce de caminos intergalácticos. Allí los visitantes se verán inmersos en una batalla entre la Primera Orden y la Resistencia abordo de un destructor estelar y también podrán conducir una réplica a tamaño real del Halcón Milenario en una misión secreta.

Una flota de tamaño real de combatientes de estrellas X-Wing y personajes como Chewbacca, BB8 y miembros de la Primera Orden interactuarán con los visitantes de Star War: Galaxy's Edge, quienes además podrán recorrer un mercado callejero dirigido por Toydarian, el dueño de Anakin Skywalker y su madre en el planeta Tatooine en Star Wars:Episodio I - La amenaza fantasma (1999).

Quienes quieran seguir en ese mismo mundo fuera del parque tendrán la oportunidad de alojarse en un complejo hotelero de lujo dedicado al mundo creado por George Lukas en 1977 y conectado con el parque por una nave estelar. Los huéspedes del hotel pasaran a ser ciudadanos de la galaxia y podrán vestir como tales. Como era de esperar, todas las habitaciones tendrán vistas al espacio, asegura el comunicado.

Además, Disneyland Paris ha desvelado sus planes para hacer realidad el universo de los superhéroes de Marvel con una nueva atracción en la que los visitantes harán equipo con Iron Man y sus Vengadores favoritos durante una vertiginosa y frenética aventura. Esta atracción se sumará al Hotel New York: The Art Of Marvel, que se abrirá en 2020 y que tendrá habitaciones temáticas y objetos de los superhéroes. El nuevo desarrollo aprovecha el impulso de las celebraciones del 25 aniversario del resort.

Ya este verano, los superhéroes de Marvel desembarcarán en Disneyland Paris del 10 de junio al 30 de septiembre. Iron Man, Thor, Capitán America, Spider-Man, Star-Lord y la Viuda Negra participarán en una superproducción en directo que contará con efectos especiales, proyecciones y muchas sorpresas.