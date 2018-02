La compra de viviendas creció un 14,6% en 2017, el mayor ritmo desde antes de la crisis

La vivienda sigue dando señales de recuperación. La curva es clara: el punto álgido está entre 2005 y 2006, en plena burbuja inmobiliaria, con más de 900.000 casas vendidas al año. El fondo aparece en 2013, con 318.830 operaciones. Y a partir de ahí, una escalada lenta que se acelera en los dos últimos años, hasta regresar a cifras que se parecen a las de 2008. La compra de casas termina el 2017 con crecimientos fuertes en todas las comunidades autónomas con respecto a un año antes. Y todos los meses del año se han registrado fuertes subidas, con alzas de más del 20% tres meses, a excepción de abril, en un bache puntual que se vinculó a que en Semana Santa se frenaron los registros.

El sector se mueve, aunque algunos indicadores siguen lejos de la fiebre del ladrillo de 2006. Los precios suben, pero siguen por debajo del boom (ahora la hipoteca media ronda los 120.000 euros, frente a los 150.000 que alcanzó en 2007). Y ya no se construyen 800.000 casas al año. Esto, sumado a que el stock nuevo acumulado pasa a considerar vivienda usado cuando lleva más de dos años sin vender, hace que el mercado con más salida sea el de segunda mano: el 82% de las casas vendidas eran usadas (381.163, un 15,4% más), mientras que el mercado de vivienda nueva creció un 10,8%, hasta 83.260 viviendas.

En cuanto al régimen, nueve de cada diez viviendas vendidas el año pasado, 418.915, fueron viviendas libres, un mercado que se disparó un 15% el año pasado. El resto, 45.508, fueron viviendas protegidas, cuya venta creció algo menos, un 9,5%.

¿Estamos ante una nueva burbuja? En el sector se afanan en negarlo, porque los precios no están tan inflados como hace una década, la construcción no se ha desbocado y porque los bancos dan crédito, y con intereses bajos gracias al euríbor en mínimos, pero con la renta de las familias mermada y el paro en niveles altos, todavía no hay una fiebre compradora como la del boom.

"El hecho de que la obra nueva vuelva a crecer es una señal inequívoca de la buena salud de la que goza el sector, aunque los datos son todavía modestos en las zonas con mayor demanda", ha explicado Fernando Encinar, del portal inmobiliario Idealista. "El nivel de actividad y de precios ha sido muy intenso este año, pero no hay que olvidar que aún estamos muy lejos de los máximos de 2007", señala la directora de estudios y asuntos públicos de Fotocasa, Beatriz Toribio. la recuperación, apunta, "llega de forma muy lenta y moderada"

Subidas en toda España

Por comunidades, Andalucía fue la comunidad donde se vendieron más viviendas el año pasado, hasta un total de 89.337, un 12,6% más que el año anterior. Le sigue Cataluña, con 76.369, cifra que supone un aumento del 13,6%, y Madrid, donde el mercado creció un 18,9%, hasta 70.203. En todo caso, la comunidad con mayor tasa de crecimiento fue Castilla-La Mancha, con un aumento el 24,7%; eso sí, con apenas 16.693 viviendas vendidas. En relación con la población, la Comunidad Valenciana fue la que registró mayor número de venta por cada 100.000 habitantes, con 1.753, seguida de Baleares (1.717) y Madrid (1.375).

En cuanto al mes de diciembre, se vendieron 32.211 viviendas, un 9,2% más que en el mismo mes del año anterior. De ellas, nueve de cada diez eran viviendas libres, cuya compraventa creció un 8,4%, y el resto, 3.333, eran protegidas. Además, el 82% de las viviendas que cambiaron de manos eran usadas, un mercado que creció en diciembre un 8,8%, frente al 11% de aumento de la venta de vivienda nueva.