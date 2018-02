Chris Larsen, fundador de Ripple, es la persona con más riqueza en monedas virtuales, según Forbes

Las criptomonedas aparecieron en 2009 y se estima que solo un pequeño grupo que participaron desde sus inicios tiene la mayor parte de la riqueza, pese a que se introdujo como un modelo que iba a democratizar el sistema financiero. Según el listado que Forbes ha publicado este miércoles, existen 19 multimillonarios de divisa digital. Sin embargo, se trata de un mercado muy volátil. Sin ir más lejos esta semana la cotización del bitcoin se ha desplomado más de un 30%, hasta llegar a valores por debajo de los 8.000 dólares.

Cuando Forbes publicó la clasificación —basada en los precios del 19 de enero de 2018—, Chris Larsen se situaba a la cabeza con una riqueza que estimaban ronda los 8.000 millones de dólares (más de 6.500 millones de euros). Sin embargo, cuando Ripple llegó a su máximo ese mismo mes, su riqueza superaba los 60.000 millones de dólares, lo que le convertía en más rico que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Según la revista de negocios, la volatilidad del precio diario de las criptomonedas en enero de 2018 fue de 10,25% en el caso del Bitcoin; un 12,62% para Ether; y un 16,75 para Ripple. Valores como el oro tienen una volatidad por debajo del 1%.

La lista de Forbes muestra que casi todas las personas que aparecen en la clasificación han participado en la fundación de divisas digitales o llevan involucrados en ellas durante años. Además, llama la atención del perfil de los que forman la lista: son todo hombres y, a diferencia de la lista de personas más ricas de América de Forbes, la media de edad se sitúa en los 42 años y no en los 67. Para entrar en el ránking es necesario superar los 350 millones de dólares en criptomonedas.

A Larsen le sigue Joseph Lubin, exejecutivo de Goldman Sachs y cofundador de Ethereum, una plataforma basada en el blockchain. Forbes refleja que tiene una riqueza en divisas virtuales por valor de entre 1.000 y 5.000 millones de dólares. La revista estima las cifras en rangos, debido a que es complicado ofrecer una cantidad exacta, ya que no es necesario revelar la identidad al comprar criptomonedas y muchos de los dueños de estas divisas no ofrecen prueba de su riqueza o prefieren no exponerse por motivos de seguridad y privacidad. "Basamos nuestros números en valores de cartera de criptodivisas (algunos enseñaron pruebas de su riqueza), beneficios después de impuestos por el cambio de criptobienes y participaciones en negocios relacionados con monedas digitales", explica Forbes en su artículo.

La lista de los primeros cinco clasificados la completan Changpeng Zhao, consejero delegado de la plataforma de compra y venta de criptodivisas Binance, (con entre 1.100 y 2.000 millones de dólares); los gemelos Cameron & Tyler Winklevoss, con un total de entre 900 y 1.100 millones de dólares en monedas digitales; y Matthew Mellon un inversor independiente y heredero de BNY Mellon, una de las fortunas bancarias más grandes de EE UU. Forbes estima que sustenta un total de entre 900 y 1.000 millones de dólares en criptodivisas.

Existen cerca de 1.500 tipos de criptomonedas diferentes con un valor aproximado de 550.000 millones de dólares, 31 veces más que a principios de 2017. Este tipo de divisas encuentran parte de su demanda en negocios del mercado negro o evasión de impuestos y por ello le salen cada día nuevos enemigos: reguladores bursátiles europeos y estadounidenses e incluso Gobiernos de diversos países, como China. Sin embargo, el bitcoin nació tras la crisis como parte de una ideología libertaria que desconfiaba de autoridades como los bancos centrales, responsables de velar por la estabilidad de las divisas.