Metrovacesa pierde el 3% en el primer día de salida a Bolsa

Metrovacesa se ha estrenado este martes en Bolsa con una pérdida de 3,03% y un precio de 16 euros por acción, frente al de 16,50 euros por título que fijó para debutar en el parqué. El estreno de la inmobiliaria tiene lugar coincidiendo con una jornada de abultados descensos en las Bolsas tras el desplome registrado la víspera en Wall Street. Al inicio del mercado, la caída de Metrovacesa fue mayor, hasta el 7,27%, y marcó un primer precio de 15,30 euros por acción.

Metrovacesa ha asegurado que los títulos de la oferta pública de venta de acciones (OPV) los han comprado inversores internacionales, de países como Reino Unido, EE UU, Holanda, y Francia, pero también desde España. El presidente de la inmobiliaria, Ignacio Moreno Martínez, ha comentado tras la salida a Bolsa que han tenido "momentos difíciles que han sabido afrontar" y ha dicho que confían en que el precio de los títulos "se vaya recuperando". "La estrategia de la compañía es sólida, la han respaldado los inversores internacionales que han entrado y por lo tanto que un día caiga, no es una cosa que nos deba preocupar", ha explicado. Moreno Martínez ha adelantado que se trata de un proyecto "a largo plazo y sostenible" y cuyo objetivo fundamental es "cumplir los desarrollos de negocio comprometidos con los inversores".

Por su parte, el consejero delegado de la inmobiliaria, Jorge Pérez de Leza, ha asegurado que este martes es el día en el que Metrovacesa "vuelve al parqué para convertirse a un referente en el mercado inmobiliario español". "Tenemos una estrategia diferencial que viene plagada de cambios, es una estrategia cuyos resultados positivos los veremos en un futuro no muy lejano", ha dicho. Pérez de Leza ha afirmado que comienza una nueva etapa de crecimiento, con una "estrategia firme enfocada en el largo plazo".

Tanto el presidente como el consejero delegado de la compañía han insistido en que la estrategia de Metrovacesa es diferente de la de otras promotoras que ya hay en el mercado. "Nuestra apuesta es tener un banco de suelo para ocho años de duración y eso nos permite un modelo de negocio diferente en el cual no tenemos que comprar suelo y nos da la posibilidad de un cash flow recurrente que otros no tienen", han asegurado. Además, han explicado que no van a traspasar más activos y que podrán repartir sus primeros dividendos a partir de 2020. "La empresa ahora estará más especializada, enfocada en promoción residencial, con una gestión del riesgo mucho más controlada y unas políticas de financiación conservadoras", han explicado.

Primer estreno de 2018

Se trata de la primera compañía en salir a Bolsa en 2018, después de que sus bancos accionistas, Santander —que tiene un 71,4% del capital— y BBVA —con un 28,5%—, tuvieron que reducir el precio de salida debido a la poca demanda para adquirir títulos de la empresa. Así, Metrovacesa ha comenzado a cotizar con un valor de 2.502 millones de euros, frente a los 3.000 millones previstos inicialmente, cuando se barajaba que el precio de los títulos podría estar entre los 18 y 19,50 euros por acción.

Antes de la salida a bolsa de este martes, la compañía anunció que ya había colocado los títulos que a través de la OPV: un total de 39,13 millones de unidades que suponen el 25,8% de su capital. Con esta venta, Santander reduce su participación hasta el 53,31% y BBVA pasa a tener el 20,85% de la inmobiliaria, con lo que se embolsan un total de 645 millones de euros.

Metrovacesa vuelve al mercado coincidiendo con el centenario de su constitución y con una cartera de 6,1 millones de metros cuadrados de superficie valorada en 2.600 millones de euros. Se trata de la tercera inmobiliaria en salir a Bolsa, tras una década sin que ninguna promotora lo hiciera. En 2017, Neinor y Aedas salieron al mercado por un precio de 16,46 euros el título y 31,65 euros por acción, respectivamente.