Guindos afirma que sin el rescate bancario hubieran echado a España del euro

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido toda su gestión durante la crisis, con escasas referencia a la quiebra del Popular, y ha asegurado que "de no haberse realizado el rescate bancario de manera exhaustiva e integral, se hubiera producido una suspensión de pagos de las entidades con ayudas. Se hubiera generado una situación inimaginable, con la obligación de devolver depósitos de los clientes cubiertos por el Fondo de Garantía por 250.000 millones, que el Tesoro hubiera tenido que emitir. Hubiera supuesto, casi automáticamente, el rescate completo de nuestra economía o bien nuestra expulsión de la unión europea".

En su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate bancario, Guindos ha responsabilizado de este riesgo de expulsión del euro "a los gestores de las entidades con problemas". Ha recordado que "se rescató a los bancos con problemas sin compensar a ningún gestor" y ha cargado con dureza contra Rodrigo Rato, expresidente de Bankia. En un detallado discurso de más de una hora, no ha mencionado la reunión que convocó con los presidentes del Santander, BBVA y CaixaBank, y el propio Rato para discutir el futuro de Bankia el 4 y 6 de mayo de 2012. Sobre la marcha del expresidente de Bankia solo señaló: "El 7 de mayo de 2012, me informó de su intención de abandonar la entidad y pasar el testigo a José Ignacio Goirigolzarri, al que me pidió que llamara, como así hice".

Con estas palabras, Guindo contradice completamente la versión de Rato que dijo que el ministro "le exigió dimitir". Rato también acusó al que fuera su secretario de Estado de Economía de haber acelerado la crisis de Bankia y de hundir la economía con unas declaraciones alarmistas sobre la necesidad de capital para la banca.

Guindos ha explicado que Bankia decidió salir a Bolsa para ahorrarse los 5.700 millones que le exigía el decreto a la banca que no cotizaba, desmontando argumentos del entonces presidente de que fue forzado. Ha recordado que un día después de las elecciones, el 21 de noviembre de 2011, el Banco de España intervino el Banco de Valencia, filial de Bankia, al que inyectó 1.000 millones de capital y 2.000 millones de liquidez. Este banco se vendió a CaixaBank con una inyección de capital de 4.500 millones. También habló de las exigencias del BCE, del FMI y las llamadas incluso del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, para que tomara medidas sobre el sector, y en concreto, sobre Bankia, "que era el mayor foco de incertidumbre para España, que era, a su vez el mayor riesgo para la zona euro".

También trató de un expediente que la CNMV abrió a Bankia por la manipulación de las acciones propias del banco "antes de la marcha de su presidente" en 2012, "por un aumento de los títulos en autocartera".

Los portavoces de ERC, Unidos Podemos y el PSOE han criticado con dureza la gestión de Guindos. Pedro Saura (PSOE) le ha acusado de mentir, utilizar falsedades, de ser un incompetente, "en definitiva, ser el problema y no la solución".

Críticas a la gestión de Zapatero

Por otro lado, Guindos ha defendido que sus medidas han permitido "recuperar la credibilidad" del sector y que, a diferencia de la gestión de Zapatero, enfocada a "aportar dinero a fondo perdido", ha dicho, durante su mandato se tomaron decisiones enfocadas en "atajar de raíz" la crisis.

Dichas medidas, ha explicado, tenían el objetivo de cuantificar la magnitud del problema en los balances bancarios al "arrojar luz" sobre las cuentas; aplicar estrategias de saneamiento y recapitalización para "acabar con las dudas", y reformar el marco regulatorio, de supervisión y gobernanza del sistema financiero.

En concreto, ha detallado, se tomaron decisiones como cambiar equipos directivos de entidades intervenidas, limitar retribuciones de ejecutivos y consejeros de entidades con ayudas publicas, y fortalecer la gobernanza del sector con requisitos nuevos.

Además, los decretos aprobados por el Consejo de Ministros en dicha etapa aumentaron, ha recordado, las provisiones exigidas a los bancos en más de 86.000 millones de euros, la mayoría provenientes de sus cuentas de resultados.

Tras evaluar la resistencia y las necesidades de capital del sector en 2012, De Guindos ha explicado que el Gobierno solicitó el rescate por parte del Eurogrupo para las entidades "más débiles", y que de los 100.000 millones de euros ofrecidos "en condiciones favorables en cuanto a plazos y tipos de interés", solo se han usado aproximadamente 41.000 millones.