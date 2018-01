El IPC cerró el año en el 1,1% por la menor subida de los carburantes y la luz

El IPC se situó en diciembre de 2017 en el 1,1% -seis décimas menos que en el mes de noviembre y una menos de lo adelantado por el INE hace dos semanas. En la moderación de los precios influyó el comportamiento de la energía, que experimentó subidas menos acusadas el mes pasado que en diciembre del año anterior. En todo caso, funcionarios y, sobre todo, pensionistas acaban el año con pérdidas de poder adquisitivo, de una décima en el caso de los primeros y de 0,85 puntos en el caso de los segundos.

En términos mensuales, los precios no subieron en diciembre, por lo que la tasa interanual se redujo desde el 1,7% de noviembre al 1,1% de diciembre -después de revisar el dato del 1,2% adelantado hace unos días. Fue la tasa más baja de todo 2017, un año que comenzó con el IPC disparado al 3% en enero y febrero por la escalada de precios de los combustibles y, sobre todo, de la luz. Es precisamente esa brusca subida que experimentaron los precios hace un año lo que ahora contribuye a relajar el índice. No es que los carburantes o la electricidad no suban, sino que lo hacen más suavemente, por lo que, al comparar la subida actual con la de hace un año, la tasa se relaja. Es el llamado efecto base.

Los carburantes para el transporte se encarecieron en diciembre, en tasa interanual, un 3%, mucho menos que hace un año, cuando experimentaron una subida interanual del 8,5%. No ocurre lo mismo con los combustibles para el hogar, que el mes pasado se encarecieron algo más que el año anterior. Sin embargo, en el capítulo de vivienda pesa más la electricidad, que en diciembre bajó un 0,2% respecto al mismo mes de 2016, mientras que subía un 3,7% interanual un año antes. Estos movimientos hacen que la tasa de inflación del capítulo de vivienda se sitúe en el 1,3%, un punto menos que en noviembre, mientras que el de transporte cae del 3,5% de noviembre al 1,9%.

A la moderación de la tasa de IPC también contribuyeron los capítulos de ocio y cultura y los alimentos y bebidas no alcohólicas. En el caso del primero, la tasa cae al -0,6%, debido a que los paquetes turísticos de los viajes de final de año subieron menos en diciembre que un año antes. En el caso de los alimentos, la tasa desciende del 2,2% al 1,7%, por la caída del precio de la fruta y la menor subida de verduras y hortalizas.

Pese a la contundente moderación de los precios de final de año, los pensionistas y los funcionarios terminaron el año siendo un poco menos ricos. El Gobierno aplicó la subida automática de las pensiones, del 0,25%, por lo que su bolsillo pierde 0,85 puntos porcentuales de poder adquisitivo. Los funcionarios, a los que se les aplicó una subida salarial del 1%, pierden una décima. La tasa de inflación es menor, en cambio, que el incremento salarial pactado en los convenios colectivos, que fue del 1,43%.

La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, se mantuvo en el último mes del año en el 0,8%.