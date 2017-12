¿Tienes una hipoteca multidivisa? Así puedes reclamar tu dinero

Las hipotecas multidivisa no son las únicas que han acabado en los tribunales. Los préstamos referenciados al IRPH —aquel de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda libre— también están teniendo sus dimes y diretes con la justicia. El último ha sido desfavorable para los hipotecados con este índice de referencia ya que el Tribunal Supremo declaró que el IRPH no es abusivo ni tiene falta de transparencia, por lo que no da lugar a la anulación de los contratos de préstamo hipotecario.

Los más de un millón de afectados están abocados ahora a seguir peleando en los tribunales hasta que no quede otra opción. El siguiente paso es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los que vayan a recurrir se basarán en que las entidades tienen un deber de transparencia a la hora de ofrecer y comercializar productos y más aún cuando se trata de informar sobre uno de los aspectos más importantes de un préstamo, como es su índice de referencia.