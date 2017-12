Ifema acoge por primera vez una carpa circense

Había una vez un gran mago, que llegó desde las estrellas a la Tierra acompañado de hadas, bufones, faunos y personajes fantásticos. Y, en nuestro planeta, se encontró con un joven al que hizo su aprendiz y enseñó la historia y los misterios de la magia. El resto de la historia la cuenta el Árbol Mágico, una estructura interactiva e hiperrealista de cinco metros de altura, a los espectadores de El circo mágico, una producción circense instalada en una carpa junto al pabellón 1 del recinto ferial del Campo de las Naciones, en Madrid. Es la primera vez que Ifema, la institución ferial madrileña, da espacio en sus instalaciones de la Feria de Madrid a una carpa de circo, que estará en sus terrenos del 6 de diciembre al 28 de enero. Al cierre de esta edición, las entradas hasta el día 22 estaban agotadas.

"Vivimos una moda de la magia", explica Manuel González Villanueva, uno de los tres hermanos detrás de Productores de Sonrisas, que diseña el espectáculo. "Queremos desmarcarnos de todo el mundo y mostrar lo que a nuestro entender es el origen de la magia, la magia que nos gusta, poética, merliniana y casi alquímica".

El director artístico del espectáculo es Jesús Suso Silva, que ganó el premio Nacional de Circo en 2003 por sus espectáculos de mimo y que ahora se pone al frente de una treintena de artistas. Más de 100 trajes y 50 tocados, hechos a medida con tejidos naturales y pintados a mano, permitirán numerosos cambios de vestuario durante el espectáculo y darán vida a seres mitológicos como elfos, hadas, faunos, unicornios y duendes.

La escenografía también es fruto de un "intenso y exhaustivo trabajo", según la organización, que destaca la capacidad del cielo de la carpa —de 45 metros de diámetro y aforo de 1.700 personas— de convertirse en un planetario.

Para González Villanueva el espectáculo es, posiblemente "el más arriesgado de la historia del grupo". Esto es así porque "el circo es tridimensional, de 360 grados. Los ángulos, las sombras, son esenciales para la magia, y es mucho más difícil transportar esa ilusión a la pista del circo".

Los espectáculos navideños son una de las especialidades de la productora, que organizó durante varios años los shows de temporada en el Circo Price de la capital. Sin embargo, El circo mágico pretende ser "más atemporal", en palabras de González Villanueva, dado que la temporada se va a extender hasta el 28 de enero. Para el productor, lo importante en los espectáculos familiares es que, “dentro de unos límites que no se deben pasar, no hay que pensar en que se trabaja para niños. Los chicos de hoy no tienen nada que ver con los de hace 10 años”.

Productores de Sonrisas ha obtenido mucho éxito con espectáculos como el Circo de hielo, que atrajo a 125.000 espectadores el pasado invierno en Madrid. Otros eventos diseñados por la empresa son la serie Circo de los horrores (el espectáculo original y sus dos variantes), que en total ha vendido tres millones de billetes en cinco países distintos.

Cada vez más iniciativas culturales

Apostar por espectáculos e iniciativas culturales para seguir ocupando los recintos feriales de Madrid durante los períodos vacacionales. Ese era y es uno de los objetivos de la dirección de Ifema cuando asumió el cargo, en 2016, y la creciente incorporación de actividades culturales y de ocio durante este año da muestras de que la iniciativa está teniendo un recibimiento más que favorable por parte del público.

La presencia del ocio y de la cultura en esta temporada ferial empezó con el Japan Weekend Madrid, que atrajo al recinto ferial del Campo de las Naciones a miles de aficionados a la cultura pop nipona, incluyendo a los del manga, el anime, el cosplay, y muchos fanáticos de las diferentes series de videojuegos y televisión procedentes del país del sol naciente. Dos meses más tarde, Heroes Manga Madrid llevaba a los pasillos de la feria madrileña al mismo público entusiasta. El éxito de la iniciativa llevó a organizar una segunda edición del Japan Weekend en el último fin de semana de septiembre y a volver a incorporar el encuentro al calendario del próximo año: la siguiente cita es el 10 y el 11 de febrero.

Si en las convenciones japonesas los videojuegos son parte importante de la programación, en las ferias Gamergy son el centro indiscutido de la atención. En sus dos ediciones, en junio y en diciembre, el evento se ha convertido en el foco fundamental de los deportes electrónicos en España, al ser escenario de muchos de los encuentros decisivos de la Liga Profesional de Videojuegos, que no solo tiene un número creciente de espectadores gracias a las audiencias televisivas, sino que además desarrolla un incipiente negocio adicional gracias a los patrocinios y el interés de terceras empresas. En 2018, Gamergy tiene previsto volver a los pasillos del Campo de las Naciones en primavera y otoño.

Otro encuentro de primer orden fue el festival de música latinoamericana Río Babel, del que EL PAÍS fue medio oficial y que convocó a miles de aficionados a los ritmos del continente el fin de semana del 13 al 15 de julio. Intérpretes y grupos como Estopa, Los Fabulosos Cadillacs, Mala Rodríguez, La Pegatina, Residente o Goran Bregovic llenaron de música los amplios espacios del recinto ferial durante las calurosas noches de la capital.

La música tuvo también un papel más que relevante en Mulafest, el festival de tendencias urbanas que se celebró del 30 de junio al 2 de julio. La edición de este año, que se retrasó para coincidir con el World Pride —el gran festival global del orgullo LGBT+— tuvo en el reconocimiento y la celebración de la diversidad sexual su tema estrella.

Y, al menos hasta abril, el recinto ferial del Campo de las Naciones acogerá la exhibición de Harry Potter, que ya ha atraído a miles de aficionados a las historias del joven mago, sus amigos y sus enemigos, escritas por J. K. Rowling y publicadas de 1997 a 2007.