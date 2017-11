Los bancos devuelven el dinero de las cláusulas suelo en el 37% de los casos

La comisión de seguimiento de cláusulas suelo encargada de evaluar cómo se está cumpliendo el mecanismo extrajudicial para la devolución las cantidades indebidamente cobradas presentó este jueves por la noche su primer informe. Los clientes presentaron 1.052.789 solicitudes de devolución y en 395.135 casos hubo acuerdo con el banco. De estos casos, en 350.404, el 37,5%, se devolvió el dinero de las cláusulas en efectivo y en 33.329 se procedió a "medidas compensatorias distintas de la devolución de efectivo", según la nota del Banco de España. Están pendientes de respuesta, dentro de las estimadas, 50.817 casos.

En el capítulo de inadmitidas figuran 343.043, de las cuáles en 42.815 el reclamante no era el consumidor, en 146.660 no tenían cláusulas suelo y en 153.568 por otras razones. Además, se han desestimado 204.996 por entender que "la reclamación de su cliente se ajusta a los requisitos de transparencia". Estas últimas 204.0000 y las otras 153.000 inadmitidas son susceptibles de llegar a los tribunales. Este decreto pretendía evitar el colapso de los juzgados, algo que por ahora no están logrando. Este es el primer balance de la medida aprobada por el Gobierno a finales de mayo pasado.

Además, según la información oficial están estimadas pero "pendientes de respuesta por el cliente", es decir, a la espera de si aceptan el acuerdo propuesto, un total de 50.817. Otras 39.755 están "pendientes de analizar" por el banco.

En otros capítulos menores, están los 11.373 casos de solicitudes desistidas por el cliente antes de realizarse una propuesta. Por otro lado, no hubo acuerdo en 7.670 casos.

Esta comisión tiene el encargo de recabar y evaluar la información que le traslade el Banco de España obtenida de las entidades de crédito y publicar con periodicidad semestral un informe en el que evalúe el grado de cumplimiento del mecanismo extrajudicial.

Además, la comisión podrá solicitar al Ministerio de Justicia información sobre procedimientos judiciales en los que se ejerciten acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias y cuyo

prestatario sea una persona física.



Esta comisión está presidida por el subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, y su secretario, que acude a la reunión con voz, pero sin voto, es el secretario general del Banco de España, Francisco Javier Priego. El secretario suplente es Julio Gil, perteneciente a la

secretaría General de la institución. A la primera reunión, que se celebró el pasado 26 de julio, asistió también el secretario general técnico del Ministerio de Economía, Alejandro Rubio.



Por parte del Ministerio de Justicia acudió el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Joaquín Delgado Martín, y el Consejo General del Poder Judicial, por su parte, estuvo representado por el vocal del mismo, Gerardo Martínez.



El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad estuvo presente a través de Teresa Robledo de Dios, directora ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Como representante del Consejo de Consumidores y Usuarios acudió el presidente de Adicae, Manuel Pardos, y el del Consejo General de la Abogacía Española fue el decano del Colegio de Abogados de Elche Vicente Pascual. Por último, Santos González asistió en nombre de la Asociación Hipotecaria Española.