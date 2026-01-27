Juan Carlos Ferrero: “Es difícil ver a Carlos competir y a todo tu equipo sentado en la silla”

El exentrenador de Alcaraz afirma en una entrevista en Ten Golf que, a pesar de su cambio de aires al mundo del golf, sigue trabajando en su academia de tenis

Juan Carlos Ferrero dejó de ser entrenador de Carlos Alcaraz el pasado 17 de diciembre. El extenista, que inicia una nueva etapa profesional con el golfista Ángel Ayora, ha hablado sobre qué siente al ver ahora al murciano —al que ha entrenado durante siete años— luchar desde fuera de la pista. “Es difícil ver a Carlos competir y a todo tu equipo sentado en la silla. No es fácil lo que sientes”, dijo Ferrero en una entrevista en Ten Golf. “Estoy muy contento con su juego, porque está ganando y aún no ha perdido ningún set. Está a un gran nivel. Darle la enhorabuena y que siga”, dijo.

No es la primera vez que el valenciano habla tras la ruptura profesional con el número uno del mundo. En una conversación con EL PAÍS, Ferrero aseguraba que más que dolor, sentía pena. “Los finales siempre son tristes”, apostillaba. Y añadía: “Después de todo lo que hemos vivido va a costar un tiempo adaptarse a la situación, así como generar otra vez esas ganas, esa ilusión y esa motivación que necesitas para dirigir a otro jugador”.

Sobre su nuevo proyecto junto a Ayora, Ferrero destacó que necesitaba “un cambio de aires”. “Recibí ofertas para seguir en el tenis, en los circuitos ATP y WTA, pero surgió la oportunidad de trabajar con Ángel en un mundo que conozco y me gusta”, dijo Ferrero que decidió no comparar a Alcaraz con el golfista. “Ángel acaba de empezar y Carlos ya lleva varios años. Alcaraz es más extrovertido. Son caracteres diferentes. Carlos está entre los mejores y Ángel puede llegar muy arriba”, añadió el exentrenador del murciano. “El tenis es mi vida y va a seguir siéndolo porque sigo trabajando en mi academia”, aclaró Ferrero, que afronta como “un periodo experimental” su paso al golf.